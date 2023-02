Verissimo, Luca Laurenti in lacrime nel ricordare Maurizio Costanzo [VIDEO]

Gossip TV

Durante la puntata di Verissimo in onda oggi, sabato 25 febbraio, Luca Laurenti ha condiviso un commovente ricordo su Maurizio Costanzo e, preso dall'emozione, non ha potuto fare a meno di scoppiare in un pianto dirotto.

La morte di Maurizio Costanzo ha scosso non solo la sua famiglia, ma un intero panorama televisivo: ogni rete, programma, conduttore e conduttrice ha tributato un commosso omaggio a un grande innovatore del linguaggio televisivo e del giornalismo. Anche Silvia Toffanin ha dedicato questa puntata di Verissimo e la prossima che andrà in onda domani, domenica 26 febbraio, a celebrare Costanzo e la sua eredità.

Verissimo, Luca Laurenti in lacrime nel ricordo di Maurizio Costanzo

La conduttrice si è collegata con Luca Laurenti, collaborate di Costanzo a Buona Domenica per bene 9 anni. Il comico e cantante non è riuscito a tratternere le lacrime, crollando dopo pochi minuti in un pianto disperato, al punto che l'intero studio è ammutolito, provato da una manifestazione di dolore così evidente:

"Ho perso un padre, non ci si abitua alla morte delle persone, era tenerissimo, come un padre per me. Maurizio lo metto nella mia cornice famigliare, ho passato 9 anni a Buona Domenica, già per me adesso parlarne..."

Il suo omaggio non si è concluso, proprio a causa delle lacrime che lo hanno scosso, tanto che anche la conduttrice e Rita Pavone, ospite in studio per omaggiare Costanzo, non hanno potuto far altro che assistere al dolore di Laurenti. Il comico si è poi ripreso per riuscire a concludere il suo discorso, omaggiando l'umanità di Costanzo e ammettendo che i ricordi più belli che ha di lui sono custoditi nel suo cuore:

"Per quanto possa raccontare le cose più belle come le canzoni che scrivo, le vivo nel silenzio del mio cuore. Le cose più belle sono le cose non dette, sono i segreti racchiusi nel nostro cuore."

