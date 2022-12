Verissimo, Alessandra Celentano rivela quali sono i rapporti tra lei e Raimondo Todaro

Gossip TV

Intervistata da Silvia Toffanin, la professoressa di Amici, Alessandra Celentano, ha rivelato in che rapporti è con il collega Raimondo Todaro, con cui si scontra spesso nel programma. Ecco cosa ha rivelato.

Tra gli insegnati di Amici di Maria De Filippi è una delle più temute: stiamo parlando di Alessandra Celentano. Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, ieri domenica 11 dicembre, la ballerina e professoressa si è raccontata, rivelando dettagli importanti sulla sua vita e sul suo lavoro. In particolare, ha confessato in che rapporti è con il collega Raimondo Todaro, con cui, molto spesso, in trasmissione, volano stracci e parole pesanti.

Verissimo, Alessandra Celentano su Raimondo Todaro: "Abbiamo una visione diversa della danza..."

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, la ballerina ha raccontato alcuni momenti molto difficili del suo passato: la malattia dei genitori, un lungo calvario durato più di dieci anni, la mancanza che ancora oggi sente di loro - "Li chiamavo Sandra e Raimondo, perché litigavano sempre, ma si amavano come pazzi"- e il divorzio, l'allontanamento progressivo dall'ex marito, anche a causa della mancanza di un figlio. Ha raccontato che non ha mai voluto accanirsi nell'avere un bambino a tutti i costi, perché certe cose sono destinate a essere così e basta.

L'insegnante ha festeggiato ben 20 anni di carriera con il programma di Canale 5. Un vero record, come ha sottolineato in una precendente intervista con Francesca Fagnani a Belve. Sul perché fosse rimasta così a lungo, ci aveva scherzato su, dichiarando che era per il suo carattere poco flessibile e che le aveva portato la nomea di essere perfida. Ma, aveva aggiunto, "si sa che le streghe piacciono più delle fatine".

E, a proposito del suo lavoro ad Amici, Alessandra Celentano ha anche raccontato in che rapporti è con Raimondo Todaro: tra i due gli scontri sono una costante del programma e si sono spesso trovati a lanciarsi parole pesanti e...bottiglie d'acqua. Discussioni molto accese, anche perché, ha sottolineato la ballerina, hanno una visione della danza molto diversa.

Eppure, fuori dallo studio, i rapporti sono molto diversi:

"Abbiamo pareri completamente diversi, discutiamo, ci arrabbiamo, ma al di fuori del lavoro abbiamo un ottimo rapporto. Scindiamo le cose completamente."

Silvia Toffanin le ha fatto notare di essere molto temuta dagli allievi e Celentanto ha confermato: preferisce essere temuta, che il contrario. Ma, abbiamo visto anche come si addolcisce davanti alle difficoltà che incontrano gli allievi, come Megan, con cui si è scontrata duramente, ma che ha lottato con le unghie e con i denti per essere nella scuola. Pur non essendo materna nel senso stretto del termine, ha molto a cuore i sogni e le speranze dei giovani talenti di Amici.

