Amici 22, scontro tra Alessandra Celentano e Megan

Nel daytime di oggi di Amici, la maestra Alessandra Celentano ha sottoposto i suoi allievi a un test, per vedere se avessero consapevolezza di sé stessi. Ma alcune parole di Megan l'hanno fortemente infastidita. Ecco cosa è successo.

All'interno della scuola di Amici i duri compiti della maestra Alessandra Celentano sono, ormai, noti. Durante il daytime di oggi, i ballerini sono stati sottoposti alla prova della griglia della versatilità. Ma, alcuni commenti di Megan hanno fortemente infastidito l'insegnante.

Alessandra Celentano a Megan: "Mi stai dicendo che sono antica?"

La Griglia della Versatilità altro non è che una lavagna su cui, per ogni ballerino, sono segnati i diversi stili di ballo insegnati nella scuola. Per ognuno di essi, i ragazzi devono scrivere un "Sì" o un "No" a seconda della consapevolezza personale che i ragazzi pensano di avere in ciascuno stile.

Accanto a quella dei ragazzi si è affiancata quella compilata dall'insegnante Alessandra Celentano, i cui giudizi in alcuni casi si discostavano fin troppo da quelli espressi dagli allievi. È stato il caso di Megan Ria, con cui l'insegnante ha avuto uno scontro molto acceso.

Dopotutto, anche le sue forti opinioni e gli scontri che ne derivano, ad esempio con il collega Raimondo Todaro, sono, ormai, leggendari.

Nel caso di Megan, la discussione è iniziata quando la ballerina ha affermato di essere in grado di ballare lo stile modern contaminato. Affermazione subito smentita dalla sua insegnante, che l'ha fatta esibire.

L'esibizione non è durata a lungo, per la mancanza di tecnica della ballerina:

"La griglia valuta una buona performance, ad oggi per me non sei pronta per fare una buona performance"

Quando Megan ha provato a parlare di moderno contaminato, l'ha definito "dei tempi di oggi", scatenando il fastidio dell'insegnante:

"Cosa vuoi dire, che sono antica e non capisco? Hai mai studiato moderno contaminato con la presenza della tecnica? Non ho bisogno di vedere la tua interpretazione, perché so che ce l'hai, ma devo vedere la tecnica e qui non ci sei."

Anche per latino le opinione delle due erano discordanti, perché Megan ha affermato di saperlo ballare e parlava di freestyle di latino, a suo dire, per nulla semplice. Quando ha provato a spiegare che cos'è il latino, anche qui, è stata rimproverata da Alessandra Celentano:

"Tu non mi devi insegnare le cose, so benissimo come funzionano il latino o gli altri stili. Sarebbe meglio che tu certe cose non le dicessi, perché altrimenti sembra che tu voglia spiegarmi cose che so benissimo."

L'allieva è apparsa molto sconsolata:

"Per lei posso fare solo commerciale?"

La risposta dell'insegnante è stata più clemente del solito:

"Ad oggi sì, ma questa griglia può cambiare nei prossimi mesi"

