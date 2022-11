Belve, Alessandra Celentano svela la verità sul litigio con Maria De Filippi

Gossip TV

Intervistata da Francesca Fagnani, Alessandra Celentano si è confessata e ha raccontato cosa accade con quel litigio con Maria De Filippi. Ecco cosa ha detto.

Il programma condotto da Francesca Fagnani, Belve, in onda su Rai 2 in seconda serata ogni martedì e mercoledì, mette a segno un altro colpo vinto con l'intervista ad Alessandra Celentano. La ballerina e insegnante della scuola di Amici ha raccontato alcuni aneddoti legati al suo passato, alle sue relazioni e, soprattutto, a quel famoso litigio che ebbe con Maria De Filippi.

Alessandra Celentano si confessa a Belve

Nel corso dell'intervista con la giornalista e conduttrice di Belve, Alessandra Celentano non ha esitato a rivelare particolari personali della sua vita più intima. E non si è tirata indietro nelle risposte neppure quando Fagnani le ha ricordato le circostanze del litigio con Maria De Filippi. Correva l'anno 2019 e durante l'edizione del talent show di Amici, la conduttrice non riuscì a trattenersi dall'esprimere un giudizio negativo contro Alessandra Celentano.

Secondo Maria De Filippi, l'insegnante non era in grado di rapportarsi con gli allievi e mostrava poca empatia: un ritratto davvero poco lusinghiero per Alessandra Celentano. Francesca Fagnani non manca di tirar fuori questa vecchia vicenda e le chiede come risolsero le due donne e colleghe:

"Una volta durante una puntata di Amici, addirittura Maria De Filippi è esplosa contro di lei. Le disse ‘non capisco cosa ci fai qui ad Amici, perché non dirigi la Scala? Umanamente non sai rapportarti con i ragazzi. Sei proprio scema, se non ti volessi così bene ti caccerei a calci nel didietro. E guarda che non scherzo’. C’è rimasta male di questa cosa e se l’aspettava? ”

Celentano risponde con prontezza, non nascondendo che all'epoca le parole di Maria De Filippi l'avevano ferita:

"Prima di tutto io alla direzione de La Scala ci sono già stata. Quindi ho già dato da quel punto di vista. Non ci sono rimasta perché il mio ex marito mi chiese di venire a vivere a Roma. Quindi hanno coinciso delle cose insieme. Mi è dispiaciuto, altrimenti non avrei mai lasciato il teatro. Se ci sono rimasta male per Maria De Filippi? Ovvio che sì. Come ci siamo chiarite dopo? A dire il vero non ci siamo parlate per un po’ in quel periodo e alla fine certo che ci siamo chiarite. Chi ha chiesto scusa delle due? No, ci siamo chiarite e basta. Però se c’è bisogno io so anche chiedere scusa."

Non è la prima volta che viene accusata di bullismo all'interno della scuola o di essere eccessivamente dura con i suoi allievi, come è capitato durante lo scontro con Megan Ria, ma Alessandra Celentano è ben consapevole di tutto questo, ma non ha mai ritrattato le sue parole o cambiato atteggiamento. Perché è ben consapevole di essere una delle colonne portanti del programma:

" Se ho chiesto scusa a qualche allievo? Ma scherza lei, assolutamente non esiste, non è mai successo. Come mai funziono ad Amici e perché ci sono da più di 20 anni? Perché sono vera, me stessa. Non sto lì a pensare troppo. Io non interpreto il ruolo della cattiva, sono dura, esigente, tosta. Io ormai sono un evergreen, mi chiamano la vecchia ormai."

E, forse, è proprio questa sua natura così dura, ma anche vera, non costruita che la rende insostituibile, ma anche perché, come conclude lei stessa: "la strega interessa sempre di più della fatina"

