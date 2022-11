Valerio Scanu, dopo la proposta di matrimonio svela la verità sul suo coming out

Gossip TV

Intervistato dopo la proposta di matrimonio al compagno, Valerio Scanu si racconta e svela la verità sul suo coming out. Ecco cosa ha detto.

Il video della proposta di matrimonio di Valerio Scanu al compagno Luigi Calcara è diventato virale nel giro di poche ore. Intervistato da Il Corriere della Sera, l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha raccontato della sua storia d'amore e del perché non ha mai fatto coming out prima.

Valerio Scanu si racconta, tutto sull'amore con Luigi Calcare e il suo coming out

In una lunga intervista al quotidiano, Valerio Scanu ha ritenuto giusto aprirsi per la prima volta su un tema delicato e personale: la sua omosessualità. La sua prima relazione con un uomo risale a quando aveva 19 anni e fin dall'inizio la sua famiglia ne era al corrente:

"Ne ho sentito il bisogno a 20 anni. Ho pensato che se portavo nella loro casa una persona era giusto che sapessero quale ruolo ricopriva nella mia vita."

Un annuncio che fu accolto con amore e comprensione, con l'unica preoccupazione da parte del padre del cantante, scomparso due anni a causa del Covid-19, che suo figlio avesse avuto il timore di non poter condividere una parte così importante della sua vita con loro, temendo di essere rifiutato. Da quel giorno sono passati tanti anni, nel mezzo una vittoria al Festival di Sanremo nel 2010, il ritiro dal mondo dello spettacolo e Luigi Calcara.

La coppia si è conosciuta sui social, quando Calcara ha commentato una foto di Valerio a luglio 2020, da lì i due la frequentazione e il resto è storia. Ora, vivono una convivenza a metà, dato che il cantante ha terminato da poco di sistemare la casa ai Castelli Romani, mentre il compagno ha casa a Roma. L'intenzione sembra quella di trascorrere i weekend nella casa dell'ex concorrente di Amici, mentre durante la settimana saranno nella Capitale.

Sulla proposta di matrimonio e sul suo coming out Scanu ammette che non era qualcosa di programmato, ma che è stato dettato dall'amore per il compagno:

" In realtà ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo. Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out."

E se i fan sono stati entusiasti per la notizia del matrimonio, immaginiamo cosa avrà potuto dire la madre del cantante, a cui Scanu ha inviato il video della proposta sabato sera:

"Dopo averla fatta, sabato sera al compleanno di Luigi: ho mandato il video alla chat di famiglia. Mia mamma mi ha detto che è un passo importante, che bisogna essere sicuri, che lei non lo era ancora dopo anni. Lei e Luigi ono entrati in gran confidenza: adesso, se Luigi va in Sardegna per un convegno passa a salutarla anche senza di me."

Sul matrimonio l'unica certezza è che sarà celebrato nel 2023, ma ancora non è certo in che periodo e dove, per venire incontro ai due sposi, pugliese uno e siciliano l'altro, opteranno per una cerimonia a metà strada.