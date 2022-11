Valerio Scanu si sposa, la proposta di matrimonio al compagno davanti agli amici

Gossip TV

L'ex concorrente di Amici Valerio Scanu ha annunciato con un video di aver chiesto al compagno di sposarlo. La proposta è avvenuta davanti agli amici della coppia. Ecco cosa è successo.

Molti lo ricordano per aver partecipato tra il 2008 e il 2009 ad Amici di Maria De Filippi: stiamo parlando di Valerio Scanu. L'ex concorrente del talent di Canale 5 si è dichiarato al proprio compagno e gli ha chiesto di sposarlo. L'annuncio è stato postato dallo stesso Scanu sul suo profilo instagram.

Matrimonio in arrivo per l'ex concorrente di Amici, Valerio Scanu

Ormai è qualche anno che ha abbandonato il mondo dello spettacolo, limitandosi a qualche sporadica apparizione nei talk show nostrani. Ma quando partecipò ad Amici nel 2009, Valerio Scanu aveva accumulato un discreto successo. Da allora, una partecipazione al Festival di Sanremo, diversi album, ma anche il ritiro dalle scene. A luglio ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode e ha dedicato il traguardo al padre scomparo.

Oggi, Valerio Scanu torna a far parlare di sé con la dolce proposta di matrimonio al suo compagno, Luigi Calcara. Questo, di fatto, rappresenta anche il coming out di Valerio Scanu che, nonostante non avesse mai corretto le voci sulla sua omosessualità, non l'aveva mai apertamente confessata.

Del suo compagno e futuro marito sappiamo che è siciliano d'origine, docente nel dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica all'Università La Sapienza di Roma e, ovviamente, è innamoratissimo dell'ex cantante, tanto che alla proposta non ha potuto non rispondere con un emozionato e convinto "Sì".

Il video dell'annuncio è stato poi postato sui social da Scanu stesso, per dare modo anche ai suoi numerosi followers di condividere la lieta notizia.