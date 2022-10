Valentina Ferragni torna single, l’addio allo storico fidanzato Luca Vezil

Gossip TV

È finita la storia d’amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. Lo annunciano i due influencer con un comunicato su Instagram.

Si è conclusa la lunga e intensa storia d’amore tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. Gli indizi su una possibile crisi c’erano tutti, visto l’estate appena trascorsa lontani dopo anni di vacanze per due o in famiglia, e ora il comunicato ufficiale della sorella di Chiara Ferragni conferma la rottura.

Valentina Ferragni e Luca Vezil si dicono addio

Tra le coppie più solide del mondo dei social c’è - o meglio c’era - senza dubbio quella formata da Valentina Ferragni e Luca Vezil, insieme da più di un decennio, entrambi bellissimi e innamoratissimi. Ecco, dimenticate la favola d’amore perché anche questa storia è giunta a termine, dopo una serie di indizi che avevano portato a pensare ad una forte crisi vista la scelta di trascorrere l’estate separati, cosa insolita per la coppia.

Dopo dubbio e gossip, smontati da Luca che ha assicurato a tutti i suoi numerosi fan su Instagram di trovarsi alle Canarie per lavoro e non per mettere distanza tra lui e Valentina, i due influencer hanno comunicato l’addio ufficiale.

“Dopo tanti anni condivisi insieme io e Luca abbiamo deciso di intraprendere due strade separate. Siamo cresciuti insieme e ci unirà sempre un grande affetto e rispetto per quello che siamo stati. Vi chiedo di comprendere e di rispettare la nostra decisione che come potete immaginare è stata tanto sofferta”.

Questo il comunicato diramato da Valentina su Instagram, attraverso le sue Stories, e poi condiviso anche da Luca che ha scritto più o meno le stesse cose riguardo la sua ormai ex. Tanto dispiacere per i fan della coppia, ma sarebbe una menzogna dire che nessuno se lo aspettava: i segnali c'erano tutti e c'è chi mormora che tra le cause della fine della relazione ci sarebbe la volontà di Valentina di mettere su famiglia, prospettiva non sposata da Vezil.