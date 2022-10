Barbara d’Urso offesa senza pietà da Pio e Amedeo

Gossip TV

Il duo comico, nel corso dell'ultimo appuntamento con le Iene, spietato nei confronti di Barbara D'Urso: "E' una donna patetica.."

Nel corso dell'ultimo appuntamento con Le Iene, andato in onda ieri, martedì 11 ottobre, ili duo comico formato da Pio e Amedeo si è dilettato nel gioco della "Passaparolaccia" che consiste nel definire e descrivere alcuni personaggi senza rivelarne l'identità.

Pio e Amedeo: "Barbara D'Urso è una donna patetica"

I due hanno dovuto quindi esprimere un’opinione su Fedez, Claudio Baglioni, Belen Rodriguez, Gianluca Vacchi e Barbara d’Urso senza però rivelare l’identità del personaggio di cui stanno parlando. Nel corso della serata però il duo comico ha voluto trasgredire alla regola facendo emergerete il loro (spietato) pensiero sulla conduttrice campana Barbara D'Urso.

“Che voto diamo al suo senso dell’umorismo? Poco, zero direi, lei non ne ha. Ci sta sulle ba**e, tantissimo. Non dobbiamo mentire ed essere finti…”

Aggiungendo un aggettivo che la descrive, Amedeo ha aggiunto :

“Se dovessimo descriverla con una parola io direi patetica. Dai si è capito che stiamo parlando di Barbara d’Urso…”

“No a me non sta antipatica. Patetica? No secondo me invece…Vabbè ciao Barbara con il cuore!” ha precisato Pio ironicamente.

Parole al veleno anche nei confronti di Fedez con il quale in passato c'è stata una collaborazione lavorativa che non sembra terminata nei migliore dei modi:

"Abbiamo fatto una roba insieme, sottopagati…Difetto? E’ un paranoico! Se gli diremmo in faccia se ci stesse sulle scatole? Ma noi glielo diciamo in faccia! Se dovessimo descriverlo con una parola diremmo problematico…"