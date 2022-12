Valentina Ferragni, gli haters la accusano di essere un clone della sorella Chiara Ferragni

Gossip TV

L'ultima accusa rivolta all'influencer Valentina Ferragni è quella di voler imitare in tutto e per tutto la sorella Chiara Ferragni. Un'accusa davvero assurda, ma vediamo insieme cosa è successo.

Non c'è pace per Valentina Ferragni: la nuova accusa degli haters la vorrebbe, addirittura, un clone - metaforicamente parlando - della sorella Chiara Ferragni. A scatenare i leoni da tastiera, alcune foto in cui la somiglianza, anche nello stile, tra le due sorelle, era talmente evidente da far volare un'accusa così pesante.

Gli haters contro Valentina Ferragni: "Creati una tua personalità"

L'ex fidanzata di Luca Vezil, con cui ha chiuso una relazione durata 9 anni, si è trovata a rispondere all'ennesima accusa da parte degli haters: se prima qualcuno aveva commentato il suo dimagrimento, ora, invece, è il suo stile a essere oggetto di critica. In una foto postata sul suo account Instagram, l'influencer Valentina Ferragni si è mostrata con un look giudicato troppo osé dai più bigotti, ma che ricordava anche un outfit indossato dalla sorella Chiara.

I commenti si sono sprecati: da "copia carbone di Chiara, creati una tua personalità" a "il clone della sorella da ottobre in avanti, eri meglio prima". In particolare, quest'ultima accusa fa riferimento al cambiamento fisico di Valentina: in passato non si era mai vergognata, anzi, aveva mostrato orgogliosa il suo corpo non filiforme, ma recentemente, soprattutto, a causa dello stress, ha lei stessa ammesso di aver perso dei chili.

"Ho passato un momento difficile, dovreste dimostrare più empatia" ha ribattuto ad alcuni commenti. Molti follower da allora hanno sottolineato che mentre prima Valentina Ferragni si distinguesse dalla sorella Chiara Ferragni, ora, complice anche il dimagrimento, la somiglianza è risultata ancora più evidente. Ma, da qui a definirla "una copia senza personalità" , ne passa di acqua sotto i ponti. Eppure, anche questa volta i commenti negativi si sono sprecati, anche se dalla sua Valentina Ferragni può contare sempre sull'affetto dei fan che la incoraggiano e le augurano di tornare presto a sorridere.