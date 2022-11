Valentina Ferragni, l'influencer risponde al bodyshaming degli haters

Gossip TV

Valentina Ferragni è stata vittima di bodyshaming, con commenti davvero pessimi sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato alcuni scatti. L'influencer non si è lasciata intimidire e ha risposto ai suoi haters. Ecco cosa ha detto.

Non è solo la sorella maggiore a essere nel mirino dei leoni da tastiera, ma anche Valentina Ferragni sa, purtroppo, fin troppo bene cosa significa dover subire gli attacchi degli haters, ogni volta che posta una foto sui social.

Valentina Ferragni vittima di bodyshaming

Dopo la rottura con Luca Vezil, con conseguente pioggia di nuovi possibili flirt per lui, prontamente smentiti dal diretto interessato, la minore delle sorelle Ferragni aveva postato foto e video della sua vita quotidiana, cercando di non parlare troppo della fine della sua storia durata 9 anni. Ma, solo perché non l'ha sbandierata continuamente sui social, non significa che questi mesi non siano stati particolarmente duri per lei.

Perciò, quando il nuovo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram è stato preso d'assalto dai soliti haters, la risposta dell'influencer li ha zittiti tutti. Nelle foto pubblicate, Valentina Ferragni si mostra sorridende all'obiettivo fotografico. Ha una posa scherzosa, fa la linguaccia e indossa dei pantaloni di pelle molto aderenti e una camicia a quadri oversize.

Nonostante lo scatto la ritragga con un bel sorriso, c'è chi invece di commentare la serenità che trasmettono le foto, ha preferito accanirsi sul corpo dell'influencer, lamentando l'eccessiva magrezza:

"Sei dimagrita un botto", "Devi mangiare", "Stai scomparendo". Questi sono alcuni dei commenti che hanno postato sotto le foto pubblicate, giusto per darvi un'idea del tono generale. Ennesimo giudizio non richiesto su un corpo femminile, ennesimo bodyshaming. Ma, è stato soprattutto uno il giudizio che ha colpito l'influencer:

"Alla fine chi era 'diversamente bella' in questo mondo di fotocopie, finisce sempre per somigliare a tutte le altre."

La risposta di Valentina Ferragni non si è fatta attendere e con essa ha zittito elegantemente il suo hater:

" Ho semplicemente sofferto e ho perso peso. Ogni tanto provare dell’empatia verso gli altri non farebbe male."

Una replica che ha generato nei suoi confronti un'ondata di affetto e sostegno da parte dei suoi followers, con l'augurio di vederla presto più felice.