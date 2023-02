Uomini e Donne, Vittoria Deganello lo sfogo in lacrime: "Io, incinta all'ottavo mese, ricevo sempre delle batoste"

Gossip TV

L'amaro sfogo di Vittoria Daganello: "Vorrei essere lasciata in pace ma non c'è mai fine al peggio"

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Vittoria Deganello, si è sfogata in lacrime sul suo profilo Instagram parlando della sua gravidanza e delle "batoste che continua a ricevere".

Uomini e Donne, parla Vittoria Deganello, incinta di otto mesi: "Continue batoste che mi buttano giù"

La Deganello non ha potuto svelare i dettagli della vicenda ma tutto sembra ovviamente legato all'ex compagno Alessandro Murgia con il quale ha Vittoria ha avuto una breve relazione dopo la quale è rimasta incinta.

"Non è facile mostrarmi così...ma è così. Diciamo che nessuno di voi è abituato a vedermi così, faccio fatica addirittura a mostrarmi così davanti alla mia famiglia, che quando mi viene da piangere preferisco farlo da sola, preferisco farmi vedere sempre in forma e di buon umore, però già negli ultimi mesi mi sono esposta molto di più, anche con voi...quindi sapete molto delle mie emozioni, dei miei giorni no, dei miei giorni sì, che alla fine condivido molto e voi siete sempre molto vicini.. vorrei spaccare tutto in questo momento perché quando dici al peggio non c'è mai fine, veramente.. però è sempre un peggio che fa sempre più male, perché ve lo giuro è una roba schifosa"

"Ho dato troppa fiducia e cuore alle persone sbagliate e ora ne pago le conseguenze, ho acquisto una forza, una consapevolezza in questi mesi immensa e sono fiera del percorso che ho fatto e che sto facendo, accadono delle cose, oggi e come in tutti i mesi passati che purtroppo mi affossano ma poi mi rendo conto che non è giusto nei miei confronti e di mia figlia che è la mia forza "

"Non mi posso esporre anche se ve lo giuro esporrei tutto per farvi rendere conto della situazione e di tutto questo, appunto io sto vivendo una gravidanza da sola e non sto chiedendo niente a nessuno, mi sto concentrando su di me e sulla mia bambina, su questa gioia immensa eppure dall'esterno ricevo sempre delle batoste che per forza di cosa mi buttano giù, che voglio dire uno dice una donna all'ottavo mese tra gli ormoni e tutto comunque e una gravidanza che sta portando avanti da sola...magari vorrebbe essere anche lasciata in pace dopo tutto quello che ho passato invece no, non sono sempre al top ma ripeto ogni volta dico vabbè però dopo questa non mi farà più rimanere male nulla oppure mi abituerò a questo genere di cose invece no, perché ogni volta vengono fatte delle cose veramente sempre peggiori , il problema è questo è.."

L'ex corteggiatrice di Matteo Marciano ha poi concluso:

"Non posso fare niente quindi devo solo continuare a concentrami su di me e sulla mia bambina e non farmi rovinare neanche un minuto soprattutto di questi ultimi mesi di gravidanza. Il mio sfogo con voi è molto difficile però so che da parte vostra un messaggino mi fa stare bene"

"Combatterò quando ci sarà da combattere per non permettere più tutto ciò...oltre all'amore della mia famiglia anche il vostro supporto in questi momenti è sempre molto bello per me..."

