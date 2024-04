Uomini e Donne, Valery Coda sugli insulti a Marika Abbonato: "Non volevo dire che..."

Gossip TV

L'ex corteggiatrice Valery Coda, che ha abbandonato il trono di Daniele Paudice a Uomini e Donne, chiarisce la sua posizione in merito agli insulti che avrebbe rivolto alla rivale Marika Abbonato.

Nell'ultima punta di Uomini e Donne, il pubblico del dating show di Maria De Filippi in onda su Canale5 si era trovato ad assistere a una scena che ha scatenato diverse discussioni. Nel trono classico di Daniele Paudice, infatti, le corteggiatrici Gaia Gigli e Valery Coda hanno insultato Marika Abbonato, altra corteggiatrice, dandole senza mezzi termini della "ragazza facile". Marika ha poi lasciato lo studio in preda alle lacrime, sentendosi totalmente incompresa.

Uomini e Donne, Valery Coda chiarisce il significato dietro le parole a Marika Abbonato!

Questa scena è stata enormemente criticata sui social: inizialmente, era stata solo Gaia a parlar male della rivale, con cui Daniele Paudice sembrava avere maggior intesa dal punto di vista fisico, tanto da averla baciata durante la quarta esterna. Il tronista aveva poi deciso di eliminare Valery Coda, perché non aveva apprezzato il suo modo di fare nelle precedenti registrazioni. Poco prima di lasciare lo studio, sotto lo sguardo stupito di Maria De Filippi, l'(oramai) ex corteggiatrice aveva esclamato rivolta a Marika:

"E, comunque, ha ragione Gaia, sei una ragazza facile, se ti baci con uno dopo così poco tempo che lo conosci!"

Mentre sul web erano esplose delle polemiche molto forti per queste accuse così pesanti, l'ex corteggiatrice ha avuto modo di spiegare cosa intendesse con le sue affermazioni. Ospite di Lorenzo Pugnaloni, per il suo format Casa Lollo, Valery Coda ha ammesso di sentirsi molto dispiaciuta per quanto successo con Marika Abbonato.

Uomini e Donne, Valery Coda sulle parole rivolte a Marika Abbonato: "Non intendevo dire che..."

L'ex corteggiatrice ha ammesso, parlando con Pugnaloni, che non voleva risultare offensiva nei confronti di Marika, ma che dal suo punto di vista, trascorrere 4 esterne con una persona, per l'equivalente di due ore totali, non significava conoscerla a tal punto da darle un bacio. E, ha sottolineato, evidentemente per lei e Marika, il gesto ha un valore completamente diverso:

"Io capisco che ci possano essere dei momenti in cui si ha una forte attrazione per una persona però tutto dipende dall’obiettivo. Per come sono fatta io cerco l’uomo della vita quindi non bastano due ore per capire davvero. Mi è già capitato di avere un’attrazione fisica per qualcuno ma il bacio lo aspetto perché è bello anche tutto quel percorso per arrivarci al bacio. Quindi ripeto, mi dispiace se è stato frainteso però era più un “fai attenzione perché facendo così stai comunicando una cosa”. Non voglio giudicare chi lo fa, penso solo che si perde tutta quella cosa magica del percorso che si fa per arrivare al bacio"

Valery ha poi spiegato che con "facile" non intendeva dire "una poco di buono" e che lo stesso epiteto l'aveva rivolto anche a Daniele Paudice, per fargli comprendere che vedevano le cose in maniera diversa e che evidentemente non hanno gli stessi valori. L'ex corteggiatrice ha poi spiegato di sentirsi a volte fuori posto, perché cerca una relazione seria e una persona speciale con cui trascorrere il resto della sua vita:

"Io cerco l’uomo giusto…I miei genitori stanno insieme da trent’anni, mio fratello si sta per sposare dopo nove anni di relazione, quindi anche io vorrei cercare quella persona speciale. E non avrei mai potuto accettare che lui baciasse un’altra ragazza in una fase conoscitiva. E’ ovvio che l’estetica e l’attrazione ci devono essere. Però deve andare oltre perché se un uomo non è disposto ad aspettarti, per quanto mi riguarda non è l’uomo giusto. Capisco che tanti altri hanno altri principi morali e non li voglio giudicare…Però sono stata giudicata anche io per i miei quando non penso di aver detto qualcosa di sbagliato"

