Uomini e Donne, "Sei una facile!", caos nel trono di Daniele Paudice. Marika offesa da Gaia e Valery [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, il trono di Daniele Paudice è nel caos dopo Marika viene offesa da Gaia e Valery. Ecco cosa è successo!

Oggi, a Uomini e Donne, si inizia con il trono classico di Ida Platano: la tronista e Mario Cusitore continuano a discutere. Il trono over vede un'accusa rivolta a Giulia, dama con cui Cristiano sta uscendo, da parte di Jasna. Ernesto e la sua passione calante per Marianna ricordano che Barbara De Santi ha molte volte ragione. Infine, il trono di Daniele Paudice viene invaso da una dose massiccia di sessismo e a farne le spese è Marika. Vediamo insieme cosa è successo!

Uomini e Donne, Cristiano e Giulia: ancora due mesi e due misure per il cavaliere!

Mario Cusitore continua a mostrarsi offeso nei confronti del differente atteggiamento che Ida Platano ha nei suoi confronti e verso Pierpaolo. Il corteggiatore arriva ad accusare la tronista di non avergli mai mandati neppure un messaggio e le ribadisce che è lui che ci tiene davvero a lei e non il contrario. E viene da chiedersi come si giustificherà quando nelle prossime puntate verrà sbugiardato dalle segnalazioni...

Si passa al trono over con Cristiano e Giulia: dopo le liti tra i due nell'ultima puntata, sembra che sia tornato il sereno, ma Jasna interviene e afferma che Giulia ha pubblicato sui suoi profili Business Instagram dei contenuti della sua presenza a Uomini e Donne, evidentemente per farsi pubblicità. La dama quindi conferma i dubbi di Cristiano sulla corteggiatrice, perché per loro è evidente che la corteggiatrice abbia sfruttato la sua presenza nel programma per pubblicizzare il suo business. Giulia non vuole rispondere alle accuse di Jasna, ma Gianni riesce a ritrovare il messaggio postato dalla dama e leggendo la frase postata si può notare che è molto diverso il senso da quello che Jasna e Aurora hanno dichiarato.

Un'altra dama del parterre, Elisa, attacca Jasna dicendole che non è giusto criticare così Giulia, quando non ha fatto nulla di male e parte una furiosa discussione in cui interviene anche Cristina che dà ragione a Giulia. Intanto Maria De Filippi fa notare a Cristiano che è arrivata un'altra corteggiatrice per lui e il cavaliere è indeciso se farla scendere o meno. Di fronte alla sua indecisione, Tina chiede a Giulia come vuole comportarsi e la dama afferma che conoscerà altri uomini, proprio come fa Cristiano. Il cavaliere sembra infervorarsi a queste parole e accetta di far scendere la nuova venuta. Si chiama Serena e alla fine il cavaliere decide di conoscerla. Dopo un ballo, Maria riferisce a Tina che hanno ritrovato la presentazione di Mario Cusitore nel programma e che dalle sue parole è stato evidente che non ha mai detto fin dall'inizio che vedeva in Ida la donna della sua vita. Tina non contenta chiede anche la scena della seconda esterna, in cui il corteggiatore ha riferito queste parole.

Uomini e Donne, sessismo dilagante nel trono di Daniele: Gaia e Valery offendono pesantemente Marika! [VIDEO]

Al centro studio si siedono Ernesto e Marianna: dopo l'iniziale passione manifestata dal cavaliere, sembra che la situazione si sia lentamente spenta e mentre Marianna ammette che spera di proseguire la conoscenza, Ernesto la fredda affermando che per quanto sia una bella donna e la trovi interessante non sente la spinta ad andare oltre. Queste parole feriscono la dama che si risiede e scoppia a piangere, mentre Barbara da posto gongola e dichiara che ancora una volta ha avuto ragione, ma offre anche il suo supporto a Marianna, dicendole che tra poco le passerà perché ora ha capito com'è davvero.

Si passa al trono classico con Daniele Paudice: nell'esterna con Gaia, il tronista l'ha portata in spiaggia e i due sono stati molto vicini e in studio la corteggiatrice sembra davvero felice della sua uscita. Poco dopo, però, viene mostrata l'esterna con Marika e durante un momento di relax dopo una giornata al parco divertimenti Daniele e Marika si baciano. Al centro studio Gaia è impassibile e ammette di non riuscire a guardare nemmeno Daniele, poi incoraggiata da Maria De Filippi, lo manda a quel paese.

Le due corteggiatrici, però, iniziano a litigare perché Marika dice a Gaia che è la seconda volta che parla male di lei e le dice che è una donna con cui un ragazzo potrebbe solo divertirsi per una notte e che queste sono offese e non significa avere carattere. Daniele ammette che con Gaia cerca di tutelarla perché sa che ha un figlio a casa, mentre con Marika si sente più spensierato e si è sentito di baciare la corteggiatrice. In tutto questo, Valery è ancora sulle gradinate, ma Daniele senza mezze parole le dice che vuole eliminarla. Prima di andarsene, Valery ribadisce che ha ragione Gaia e che se ha baciato un uomo dopo 3 volte che lo ha visto allora è una ragazza facile.

Maria racconta che Daniele ha dichiarato alla redazione che il fatto che Gaia sia mamma lo porta a frenarsi, mentre con Marika non è così. Le sue parole feriscono ancora di più Marika, perché la corteggiatrice percepisce indirettamente che anche per Daniele lei sia una "ragazza facile". Insomma, nel trono dilaga il sessismo più becero, tra le corteggiatrici e il tronista! Marika chiede di poter uscire un momento, mentre Gaia prima accetta di ballare con lui e poi si allontana piangendo, perché si sente ancora amareggiata. Maria chiede a Gaia se davvero è molto presa da Daniele e la corteggiatrice ammette di essere molto presa dal tronista. Quest'ultimo si rifiuta di inseguire Marika, affermando di non aver fatto nulla di male!

