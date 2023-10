Uomini e Donne, Brando contro Beatriz: "Sei costruita e falsa, hai scritto post contro il programma". E lei va via [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, dopo una serie di momenti legati a Gemma e Maurizio, il trono classico mostra Brando sbugiardare definitivamente Beatriz in studio. Vediamo cosa è successo!

La puntata di Uomini e Donne riparte dal trono over con Maurizio al centro studio con Renata. Nel corso della trasmissione si ritorna su Gemma e Maurizio, mentre emergono altri dettagli sulla sera del burraco, in seguito alla quale il cavaliere aveva deciso di chiudere ogni rapporto. Spazio anche a Brando e Raffaella, la cui conoscenza provoca il fastidio di Beatriz.

Uomini e Donne, Brando sbugiarda Beatriz: "Sei finta e costruita, ti ricordo i post che hai scritto contro il programma"

Renata e Maurizio sono usciti a cena insieme e la dama ha ammesso di averlo trovato molto piacevole, così come anche il cavaliere. Tina si infuria e accusa il cavaliere di voler giocare anche con questa dama. Gianni accusa lui ed Elena di voler sfruttare il programma per stare al centro studio e ottenere visibilità. Nel discorso si intromette Roberta Di Padua, perché ammette di aver visto l'ex moglie di Maurizio e che non rispecchia minimamente nessuna delle donne con cui il cavaliere si sta rapportando in trasmissione e chiede a Elena se si fida a uscire con un uomo che ha ingannato Gemma sin dal primo momento. Quando Elena ammette che forse Gemma ha avuto un eccesso di immaginazione, la dama torinese si alza infuriata e la accusa di essere una bugiarda e di non permettersi più di accusarla di inventarsi le cose. Nella discussione si intromette Aurora Tropea e accusa Gemma di essere stata aggressiva contro un'altra donna e di vergognarsi, ma in difesa della dama torinese arriva Barbara De Santi, che ricorda il comportamento ignobile avuto da Aurora con Gianni durante la prima puntata e tra le dame volano stracci.

Per Maurizio arriva una nuova dama, Alida, italo-belga divorziata e madre di due figlie, che alla fine, tuttavia, Maurizio decide di non tenere. Alla classica domanda di Maria De Filippi con chi vuole ballare, il cavaliere preferisce sedersi. Gemma si siede al centro studio perché c'è un uomo giunto per conoscerla: il corteggiatore si chiama Roberto, ma appena si siede quest'ultimo inizia a criticare l'atteggiamento della dama con Maurizio, definendolo privo di classe e ammettendo che ha cambiato idea sul corteggiare la dama e chiede alla conduttrice di poter restare nel programma per conoscere altre dame. La dama torinese è allibita e anche Gianni commenta che questo comportamento non ha il minimo senso, perché se era interessato alla dama e ora non ha più interesse, allora, dovrebbe andarsene. Gemma a sua volta conferma che non ha alcun interesse nei suoi confronti e Maria decide di farlo restare.

Dopo il ballo, si ritorna a Maurizio e Gemma, perché il cavaliere si è detto provato da ciò che è successo e questo riaccende le speranze della dama, provocandone il pianto. In questa occasione, Tina e Gianni intervengono a favore della dama, ricordandole di non stare più male per il cavaliere, perché è interessato solo alla sua immagine. Riparte una lunga discussione e disamina su ciò che è successo tra i due personaggi del trono over e di nuovo la dama torinese è in lacrime, offesa da ciò che il cavaliere pensa di lei e del gioco di burraco organizzato. Per cercare di risolververe la situazione Maria fa intervenire una delle redattrici, Angela, per ricevere chiarimenti e anche quest'ultima conferma che Maurizio aveva deciso di chiudere ogni rapporto con la dama perché quando avevano giocato a burraco pensava che Gemma avesse organizzato tutto per vendicarsi del mancato bacio tra loro.

Spazio al trono classico con Brando e Raffaella, protagonisti di una nuova esterna dopo il ritorno della corteggiatrice nella trasmissione. I due parlano del loro quotidiano, ma anche della situazione con Beatriz. Il tronista è molto preso da Raffaella e cerca in ogni modo di tenerla vicina, cercando anche di baciarla, sebbene Raffaella si discosti continuamente, dicendogli che "tutto arriverà a suo tempo". In studio, la corteggiatrice ammette che è stata molto contenta di essere entrata nel mondo di Brando, perché con il tronista ha giocato a tennis, e anche il tronista ammette che è contento di conoscerla a 360°. Il loro momento è interrotto da Gemma e Tina: quest'ultima si sta prendendo cura della dama torinese, nel dietro le quinte del programma, perché la dama è in lacrime e non riesce a placarsi. Tra una rassicurazione e l'altra Tina però le ricorda che è anche lei che va a cercare sempre i cavalieri meno adatti.

Maria chiede di ritornare a Brando e il tronista ammette di essere molto contento della situazione che sta vivendo, perché Raffaella gli piace molto e che ha capito che lei è molto vera e non ha maschere al contrario di altre. Quando Maria gli chiede a chi si riferisce, il tronista accusa apertamente Beatriz dopo aver riascoltato le registrazioni della conversazione tra lei e Virginia e parla dei famosi post pubblicati da Beatriz contro il programma due anni prima. Il tronista conclude il discorso dicendo che tra lui e lei, è proprio lei a essere finta e costruita, facendo esplodere lo studio in uno scroscio di applausi. La corteggiatrice rivela di essere cambiata tanto in due anni, ma che questo non vuol dire che sia falsa. Alla fine, Beatriz decide di andar via dal programma.

