Uomini e Donne, Valeria Cardone: "Sono la ragazza giusta per Matteo, non temo Federica"

Valeria Cardone è la nuova corteggiatrice di Matteo Ranieri. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la giovane ha rivelato i motivi che l'hanno spinta a partecipare al dating show di Canale 5 e rivelato il suo pensiero sulla sua rivale in amore Federica Aversano.

La confessione di Valeria Cardone

"Ho deciso di corteggiare Matteo perché, sin dall’inizio del suo percorso, mi è sembrato un ragazzo ricco di valori, quasi un uomo d’altri tempi: sensibile ed empatico verso gli altri" ha esordito così Valeria rivelando i motivi che l'hanno spinta a corteggiare Matteo a Uomini e Donne "Ho seguito attentamente il suo trono da casa: ho notato che nessuna ragazza era realmente adatta a lui, e Matteo stesso non mi è parso interessato realmente a nessuna in particolare… così ho deciso di mettermi in gioco. Ha anche superato le mie aspettative".

E alla domanda se pensa di essere la ragazza giusta per Ranieri, la nuova corteggiatrice di Uomini e Donne he affermato: "Sì, lo credo. Matteo e io siamo simili caratterialmente, su alcune sfaccettature. Come lui sono sensibile ed empatica e tento di mettere il bene altrui davanti al mio. Penso che Matteo abbia bisogno di una persona che ci sia, che resti, che non lo abbandoni. Poi sarà il tempo a dire se davvero siamo fatti l’una per l’altro [...] Sento una forte attrazione sia mentale che fisica. Nei suoi abbracci sento il bisogno di stare insieme e di conoscerci".

A proposito invece della sua rivale in amore Federica, la Cardone ha rivelato di non temerla: "Penso sia una bravissima ragazza, e all’inizio del suo percorso mi è sembrata molto sincera. Poi, dopo che è andata via ed è tornata, non mi è sembrata troppo coerente con i discorsi che aveva fatto in precedenza [...] Non la temo. Se tra lei e Matteo ci fosse stato già qualcosa di veramente forte, l’avrebbe scelta".

