Uomini e Donne, Anticipazioni: Ida Platano lascia Alessandro e si consola con un ballerino di Amici!

Ecco le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, presto in onda su Canale5.

Si sono tenute ieri, giovedì 10 marzo 2022, le nuove registrazioni di Uomini e Donne, che riserveranno ai telespettatori di Canale5 tanti colpi di scena. Ida Platano metterà fine alla sua conoscenza con Alessandro Vicinanza, mentre Maria De Filippi sorprenderà la dama bresciana con l’ingresso di uno dei ballerini più sexy di Amici. Nel frattempo, scoppierà un nuovo scontro feroce tra Armando Incarnato e Diego Tavani.

Uomini e Donne, le Anticipazioni: Ida lo ha fatto davvero!

Continuano a nascere intrecci amorosi e delusioni cocenti nello studio di Uomini e Donne. Le Anticipazioni delle nuove registrazioni, diffuse da Uominiedonneclassicoeover, rivelano che Ida Platano sarà protagonista di un eclatante colpo di scena. Mentre una dama rischia di lasciare per colpa di Tina Cipollari, Ida deciderà di chiudere per sempre la sua frequentazione con Alessandro Vicinanza, non riuscendo a trovare con lui il giusto equilibrio per poter portare la conoscenza ad un livello successivo. Platano scoppierà in lacrime, ammettendo di essersi innamorata del cavaliere partenopeo, e Maria De Filippi cercherà di consolarla invitando in studio l’affascinante Umberto Gaudino, ballerino professionista di Amici, con il quale la bresciana si lancerà in un ballo sensuale.

Nel frattempo, tra Armando Incarnato e Diego Tavani si accende l’ennesimo scontro all’ultimo sangue. Il partenopeo è uscito con Aneta e Alessandra, dama scesa in studio per Tavani, e ciò porterà non poche tensioni tra i due protagonisti del Trono Over. Per quanto riguarda i tronisti, invece, Matteo Ranieri ha portato in esterna Valeria, scatenando la gelosia di Federica Aversano. La corteggiatrice non riuscirà a celare la gelosia, e Matteo le chiederà di ballare al centro dello studio, colpendo tutti per la grande alchimia che regna tra loro. Nicole, invece, si elimina avendo capito che Matteo è più preso da Federica e Valeria e non volendo perdere ulteriore tempo. Nessuna nuova notizia su Luca Salatino.

