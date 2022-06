Uomini e Donne, Valentina Autiero shock: ''Mi volevano ricoverare, i risultati della tac sono…''

Gossip TV

Valentina Autiero, nota ex dama di Uomini e Donne, racconta la sua disavventura in ospedale.

Valentina Autiero manca dallo studio di Uomini e Donne ormai da diverso tempo, ma tutti i fan del dating show di Canale5 sono rimasti molto affezionati alla verace dama, tanto da continuare a seguire le sue vicende private tramite i suoi canali social. E proprio su Instagram, Valentina ha fatto sapere di aver avuto un incidente d’auto che l’ha costretta a correre in ospedale. Scopriamo cosa è successo e come sta oggi la romana.

Uomini e Donne, Valentina Autiero allarma i fan!

I telespettatori appassionati di Uomini e Donne ricordano senza dubbio Valentina Autiero, una delle dame più amate del Trono Over, ormai assente dal parterre femminile da diverso tempo. Sebbene Valentina non sembra essere minimamente intenzionata a tornare nello studio del dating show di Maria De Filippi, dove invece potremmo ritrovare Lilli Pugliese come tronista a settembre, la romana gode dell’affetto di moltissimi fan, che continuano a seguire la sua vita tramite i racconti sui social, in particolare Instagram. E proprio qui, Valentina ha voluto raccontare cosa le è successo lo scorso 5 giugno, cercando il sostegno delle persone che le vogliono bene. Autiero è rimasta coinvolta in un incidente stradale e, dopo lo shock iniziale, è stata portata in ospedale per accertamenti.

“Dopo sei ore di attesa mi volevano ricoverare per la notte ma meglio a casa mia direi che in un corridoio di ospedale! La tac per fortuna è negativa, questa volta nulla di rotto. Ora riposo e collare […] Ci mancava solo questo, ora la mia testa sta al completo”.

Valentina, fortunatamente non ha riportato danni evidenti e i medici hanno ritenuto opportuno rimandarla a casa con un collare e una prescrizione di riposo assoluto. La dama ha ringraziato i fan che le hanno chiesto informazioni sul proprio stato di salute, ammettendo che questo è un periodo un po’ sfortunato nella sua vita, ma dichiarando anche di essere grata per non aver riportato danni importanti vista la situazione.

