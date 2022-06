Uomini e Donne, Lilli Pugliese commenta la possibilità di diventare tronista a settembre

Gossip TV

Lilli Pugliese nuova tronista? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne svela tutto.

Luca Salatino e Soraia Allam sono spensierati più che mai dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, mentre Lilli Pugliese cerca di dimenticare il tronista romano dopo un percorso intensa, che l’ha portata alla consapevolezza di essersi innamorata follemente. Si vocifera che, per consolarla, Maria De Filippi la voglia sul trono a settembre ma sarà veramente così? Ecco cosa ha rivelato Lilli.

Uomini e Donne, Lilli sul trono? Parla l’ex corteggiatrice

La stagione televisiva di Uomini e Donne si è conclusa e Luca Salatino, dopo un percorso particolare e intenso, ha scelto di lasciare il programma con Soraia Allam. Il tronista romano si è mostrato molto commosso durante il faccia a faccia con Lilli Pugliese, dovendo comunicare alla giovane la sua decisione pur sapendo quanto lei fosse innamorata di lui. Lilli, da vera signora, non ha voluto commentare, si è lasciata andare alle lacrime per poi abbracciare Luca per l’ultima volta. Il comportamento della corteggiatrice è piaciuto moltissimo a Maria De Filippi, tanto che si mormora che la presentatrice voglia Lilli sul trono a settembre. Intervista da Mondotv24, Pugliese ha commentato la prospettiva di diventare la nuova tronista.

“Non credo che mi verrà mai proposto il trono, sono una ragazza che parla poco e credo che per stare sul trono debba saper parlare come una “regina”, io mi vedo più come una “principessa” (ride ndr.). Però se dovesse essere e se io mi fossi già ripresa dalla botta, allora accetterei volentieri, mi piacerebbe molto trovare anche io quell’amore vero che spesso ho visto uscire dal programma, sposarsi, fare dei figli e creare, quindi, una famiglia. E poi ogni esperienza è un bagaglio culturale che ti fa crescere, chi rifiuterebbe un’esperienza del genere”.

Parlando invece di Veronica Rimondi, la collega di Luca, che ha scelto Matteo Farnea, confermando il suo iniziale colpo di fulmine per il corteggiatore veneto, Lilli ha confidato che avrebbe voluto vedere la tronista con Federico. La confessione di Lilli non è bizzarra, dato che anche tra il pubblico Federico e Andrea erano i corteggiatori più amati, mentre Matteo è andato incontro a molte critiche.

“Riguardo al percorso di Veronica dire che ha avuto poco tempo e questo non ha giovato nel conoscere magari meglio altri corteggiatori, di fatti sono rimasta tanto delusa quando ha eliminato Federico, lo vedevo molto bene affianco a lei, ovviamente mio parere, poi è ovvio che sta a lei ascoltare le sue sensazioni e scegliere chi per lei è la persona giusta per stare al suo fianco. Riguardo, invece, alla sua personalità mi piace molto, è una donna diretta e schietta, quando ho visto il video di presentazione mi è piaciuta subito”.

