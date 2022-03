Gossip TV

L'ex dama pugliese, tornata come ospite con Sossio Aruta nel dating show che li ha fatti incontrare, è intervenuta sui social dopo che è stata travolta dalle critiche sul suo aspetto.

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, sono tornati come ospiti nella puntata di ieri di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 dove si sono conosciuti e innamorati.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo la rabbia per le accuse sui ritocchini: “Vergogna!”

La nota coppia del trono over, ha attraversato di recente una crisi per fortuna superata ed entrambi hanno dichiarato di essere più innamorati che mai e felici per la loro famiglia allargata. Con l'occasione sono quindi tornati ospiti nel programma, rivelando di aver deciso solo momentaneamente di rimandare le nozze tanto desiderate, attendendo periodi più tranquilli e stabili.

L'ex dama pugliese però, dopo essere tornata nel programma, è stata travolta dalle critiche per aver stravolto il suo aspetto e di aver esagerato con i ritocchini estetici tanto da trovarla irriconoscibile. Vero o falso che la 40enne originaria di Taranto sia ricorsa alla chirurgia estetica, la Bennardo ha deciso di replicare agli hater senza indugi.

"Pensate che un personaggio pubblico sia un oggetto da giudicare! E non vi vergognate neanche a metterci la faccia! Giudicare un aspetto fisico è umiliante, purtroppo la cattiveria esiste e siete voi", ha scritto Ursula su Instagram e ancora, in riferimento al body shaming nei suoi confronti:

"Leoni da tastiera, cattivi, volgari, repressi, instabili, superficiali, meschini! Non vi dico di guardarvi allo specchio perché è dentro che fate schifo" ha concluso l'ex dama.

