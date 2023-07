Uomini e Donne, tutta la verità di Federico Nicotera: "Io e Carola Carpanelli ci siamo rivisti e..."

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne chiarisce la sua posizione nei confronti di Carola Carpanelli.

Riavvicinamento in corso tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli? A raccontare la verità ci ha pensato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne che, intervistato da Isa e Chia, ha voluto chiarire la sua posizione nei confronti della sua ex fidanzata.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli di nuovo insieme? Parla l'ex tronista

Federico Nicotera ha rilasciato una lunga intervista a Isa e Chia in cui ha raccontato tutta la sua verità sul rapporto attuale con Carola Carpanelli. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono stati recentemente paparazzati insieme a Roma riaccendendo le speranze dei numerosi fan, che sperano ancora in un ritorno di fiamma. A spegnere ogni entusiamo, però, è stato proprio il romano:

Io e Carola non siamo tornati insieme. Qualche giorno fa lei sarebbe dovuta a prescindere venire a Roma, e in questa occasione semplicemente ci siamo rivisti per chiarire alcune cose, confrontarci un po’ tra di noi, e perché alla fine siamo comunque rimasti in buoni rapporti, come penso sia giusto che sia tra due persone che si sono volute, e si vogliono bene.

Federico ha continuato spiegando i motivi che li hanno spinti a separarsi:

Nell’ultimo periodo ci ritrovavamo a discutere perché abbiamo visioni diverse su molte cose e probabilmente anche prospettive di vita diverse, legate vuoi all’età o anche proprio a mentalità differenti. C’era proprio dell’incompatibilità su alcuni pensieri e quindi difficoltà a trovare punti di incontro, questo detto in termini molto generici, è chiaro che poi la situazione è più articolata di così, ma appunto sono cose nostre che è giusto restino tra me e lei. Per quanto riguarda la convivenza, per me in assoluto è una cosa bellissima, ma forse io e Carola abbiamo fatto il passo più lungo della gamba, nel senso che presi dall’entusiasmo, dai sentimenti e dall’emozioni post trono abbiamo fatto delle scelte affrettate che sicuramente hanno esasperato alcuni problemi che sono sorti dopo.

Io so quello che ho provato, e provo per lei, ti parlo ancora al presente perché i sentimenti non si spengono con un interruttore e sicuramente non posso dirti che Carola mi sia indifferente, così come so quello che lei ha provato per me. Abbiamo vissuto emozioni fortissime, dal trono ai primi mesi insieme, quando abbiamo iniziato a costruire casa nostra, abbiamo vissuto tutto a mille, io e lei abbiamo ricordi pazzeschi insieme. Sicuramente non siamo stati bravi a gestire questo nostro sentimento, e quindi capisco che da fuori possano sorgere i dubbi, ma io e lei sappiamo cosa c’è stato, e alla fine per me questa è l’unica cosa che conta.

A proposito di un loro possibile riavvicinamento, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato:

Nessuno può prevedere cosa succederà in futuro, ma se ci siamo lasciati, e in questo mese non siamo riusciti a recuperare il rapporto, vuol dire che ad oggi non siamo in grado di superare le problematiche sorte tra di noi [...] L’ho scelta col cuore e pienamente convinto. Nonostante l’epilogo, io sceglierei Carola altre 10,100,1000 volte.

