Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino in crisi? Arriva la risposta ai rumors!

Gossip TV

L'unica coppia di questa edizione di Uomini e Donne ancora insieme è quella formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Ma saranno vere le voci di una crisi? Ecco cosa hanno risposto!

Da Uomini e Donne, quest'anno, per quanto riguarda il trono classico, abbiamo visto uscire dal programma di Maria De Filippi, in onda come sempre su Canale5, ben 4 coppie. Purtroppo, 3 di queste sono giunte al capolinea, mentre Lavinia Mauro e Alessio Corvino continuano a essere felici e innamorati, a distanza di mesi dalla scelta della marchesina. O forse no?

Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino in crisi? Ecco la risposta dei diretti interessati

Secondo diverse segnalazioni pubblicate da Amedeo Venza, Lavinia e Alessio starebbero vivendo un periodo di crisi: la prova è stata fornita da una fan del dating show che ha beccato l'ex corteggiatore in discoteca senza la sua marchesina. Su questo dettaglio, gli haters hanno ricamato su un'intera storia, finendo con il divulgare il rumor secondo cui la coppia sarebbe in crisi e sul punto di lasciarsi.

Qualche settimana fa, in occasione del concerto dei Coldplay a Napoli, a cui hanno partecipato, Alessio e Lavinia hanno rilasciato un'intervista a Fanpage in cui si sono detti sereni: non è ancora giunto il momento per la convivenza, perché sentono di aver bruciato le tappe, ma hanno anche affermato di aver trovato un loro equilibrio e di essere molto felici insieme. La conferma che tra loro procede tutto alla grande è stata data anche dalla vacanza che hanno appena trascorso insieme: la coppia ha trascorso del tempo a Ibiza, condividento con i fan sui social alcuni momenti del loro relax.

Tuttavia, al loro ritorno, Lavinia e Alessio hanno anche deciso di rispondere per le rime a chi li accusa di essere in crisi e sul punto di lasciarsi. Pubblicando una storia sui social, l'ex tronista e il suo corteggiatore si sono mostrati in costume, facendo la linguaccia agli haters e con una semplice, ma eficace frase:

"Noi siamo felici, cià!"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne