Uomini e Donne, tra i corteggiatori di Manuela Carriero anche un cantante neomelodico: ecco di chi si tratta!

Tra i corteggiatori di Manuela Carriero, nuova tronista di Uomini e Donne, c'è anche un noto cantante neomelidico. Ecco di chi parliamo!

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 13 settembre, su Canale5, il pubblico ha conosciuto la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. Si tratta di un volto noto in tv: Manuela Carriero, ex concorrente di Temptation Island ed ex di Luciano Punzo prima che quest'ultimo entrasse nel GF. Tra i suoi numerosi corteggiatori, i fan hanno notato un volto noto: si tratta di un cantante neomelodico! Ecco di chi si tratta!

Uomini e Donne, un corteggiatore di Manuela Carriero è un noto cantante neomelodico

Manuela aveva preso parte con l'ex fidanzato Stefano al docu-reality di Filippo Bisciglia, uscendone poi con Luciano Punzo. La loro storia era proseguita fino all'entrata di lui nella casa del GF. Single dall'anno scorso, Manuela ha deciso di presentarsi nel programma di De Filippi e convididere la sua storia. Una storia, quella di Manuela Carriero, particolarmente complessa e toccante: rimasta orfana di padre quando era molto giovane, ha lavorato duramente per mantenere la sua famiglia e i suoi fratelli minori, di cui ha ottenuto la custodia.

Manuela ha ammesso di essere arrivata a Uomini e Donne per poter trovare un amore che duri per sempre, essendo molto romantica, nonostante le difficoltà a cui la vita l'ha sottoposta. Sui social in molti hanno dimostrato grande affetto e apprezzamenti per la tronista e la sua decisione di condividere anche aspetti così privati del suo passato. Secondo altri, invece, questa scelta nasconderebbe un tentativo di accattivarsi le simpatie del pubblico e di risultare così molto popolare, al di là del percorso nel dating show.

Manuela, tuttavia, ha anche dimostrato di essere interessata alla sostanza dei suoi corteggiatori e ha chiesto loro di scrivere su un foglietto ciò che pensano di lei, dopo aver ascoltato la sua storia e averla incontrata di persona. E, parlando dei suoi corteggiatori...Per lei ne sono scesi diversi e tra questi i fan più attenti del programma hanno riconosciuto un cantante neomelodico: si tratta di Angelo Famao, originario della Sicilia, ma si esibisce in napoletano e ha un account di oltre 347mila followers, secondo quanto riporta Isa&Chia. Riuscirà con la sua sensibilità e talento musicale a far breccia nel cuore della tronista?

