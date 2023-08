Uomini e Donne: Manuela Carriero è la nuova tronista, la reazione social di Luciano Punzo

Gossip TV

L'ex tentatore Luciano Punzo sulla partecipazione di Manuela Carriero a Uomini e Donne: "Sono contento per lei".

Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne. La partecipazione dell'ex protagonista di Temptation Island è stata ufficializzata nella prima registrazione del dating show di Maria De Filippi e commentata sui social dal suo ex fidanzato e tentatore Luciano Punzo.

Manuela Carriero sale sul trono di Uomini e Donne: Luciano Punzo interviene sui social

La prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne ha visto la presentazione ufficiale dei tronisti: Manuela, Cristian e Brando. Per chi non lo sapesse, la ragazza ha partecipato a Temptation Island in coppia col fidanzato Stefano Sirena, ma è uscita dal villaggio insieme al tentatore Luciano Punzo. Le cose tra loro non sono andate bene e così Manuela ha deciso di rimettersi in gioco salendo sul trono più famoso d'Italia:

Mi chiamo Manuela, ho 34 anni e sono nata a Brindisi […] Non so cantare ma canto, non so ballare ma ballo, ma so cucinare. La mia non è stata una vita facile. Vengo da una famiglia problematica, per forza di cose sono cresciuta in fretta. Mia madre, figlia unica, proveniva da una famiglia molto molto ricca, mio padre no. I genitori di mia madre volevano che lei sposasse un uomo ricco, se così non fosse stato le avrebbero tolto tutte le proprietà. Mia madre scelse il cuore e scappò con mio padre rinunciando a tutto.

A commentare la partecipazione di Manuela a Uomini e Donne è stato proprio Luciano. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, l'ex tentatore di Temptation Island ha dichiarato di essere felice per lei:

Ragazzi sono davvero molto contento per lei. Le auguro di fare un bellissimo percorso e di trovare veramente tutto ciò che lei desidera.

