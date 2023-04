Uomini e Donne, Tiziana e Alberto: una storia a lieto fine che emoziona e commuove tutti! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, dopo tante puntate dedicate e liti e incomprensioni, finalmente, nel programma ritorna l'amore e ci pensano Tiziana e Alberto a emozionare tutti, decidendo di uscire insieme dal dating show! Vediamo insieme cosa è successo!

Oggi, a Uomini e Donne si riprende dalla fine della puntata precedente, con Luca Daffrè che riporta una segnalazione alla sua corteggiatrice Alessia. Spazio al trono over con Claudio, Gabriella e Aurora e poi si ritorna sul trono di Nicole Santinelli, alquanto traballante dopo il bigliettino gate. Infine, un dolce momento per una coppia del trono over...

Uomini e Donne, Tiziana e Alberto lasciano insieme il programma!

I due si sono già conosciuti prima del programma, fatto di cui la redazione è già a conoscenza, ma il tronista Luca ha saputo che il manager che gestisce Alessia è un amico in comune e i due si sono ritrovati a parlare. Alcune frasi del manager hanno infastidito il tronista, soprattutto, quando l'uomo ha contattato il suo di manager, che gli organizza le serate, per cercare di farli andare avanti insieme perché piacciono al pubblico. Il tronista dichiara di non incolpare assolutamente la corteggiatrice della situazione, ma aveva bisogno di chiarire con lei come si sentiva e che, data questa situazione, ha deciso che non ser la sente di andare avanti con lei! Così i due si salutano e Alessia lascia lo studio. Viene poi mostrata l'esterna di Luca con una nuova corteggiatrice Carmen: i due scherzano molto e, dato che è stato il compleanno di Luca, la corteggiatrice gli ha preparato una piccola torta di compleanno. Luca ammette di vederla molto matura e femminile, una caratteristica che lo attira, ma al tempo stesso gli fa paura, perché lo fa sentire meno forte. In studio, entrambi sembrano contenti dell'esterna fatta, anche perché la corteggiatrice si è dimsotrata molto attenta a diversi dettagli. Durante il ballo, più volte vengono più volte inquadrati Armando Incarnato e Cristina Tenuta, mentre chiacchierano, anche in maniera molto animata, ma non è dato sapere cosa si sono detti.

Spazio al trono over con Claudio, cavaliere che sta frequentando Gabriella e Aurora: nell'ultima uscita, è stata quest'ultima ad andare a cena con il cavaliere e i due ammettono che è stata una piacevole serata, molto spensierata, anche se i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari non sembrano molto convinti. Per entrambi non è scattata l'attrazione, ma mentalmente si sono presi molto e la dama ammette che per lei quella mentale è molto più importante. Forse, l'unico neo della conoscenza potrebbero essere i 15 anni di differenza, ma Aurora si dice aperta a tutto. Nel frattempo, Gabriella racconta di aver chiuso definitivamente con Antonio, il cavaliere con cui si era frequentata per diverso tempo e per il quale sembrava provare una certa sintonia, sebbene il cavaliere avesse ammesso di non essere così coinvolto e che aveva infatti iniziato a frequentare altre donne. In ogni caso, Claudio continuerà a frequentare entrambe le donne, dato che la conoscenza è ancora alle fasi iniziali e non può dire di avere una preferenza netta per una delle due dame.

Maria De Filippi chiede poi a Nicole Santinelli come mai ha deciso di non portare nessuno in esterna o se è stata la produzione a vietarglielo: la tronista ammette che è stata una sua decisione, ma che voleva sapere se qualcuno dei corteggiatori aveva chiesto di lei: la conduttrice ammette che nessuno ha chiesto e subito i corteggiatori espongono le loro motivazioni. Carlo dichiara che ha intenzione di uscire con lei dal programma, quindi, è per questo che desidera continuare. Di nuovo a essere al centro della questione è il famoso bigliettino gate, perché per Gianni non è del tutto trasparente la questione: secondo l'opinionista, infatti, quel bigliettino significa che loro due si conoscono già e si vedono fuori dal programma. L'accusa fa infervorare Andrea Foriglio, l'altro corteggiatore, che si affretta a smentire. Intanto tra i corteggiatori, Cristian ha voluto abbandonare il programma e Nicole ammette di essere indecisa ancora se provare a cercarlo o meno. Maria interpella Roberta Di Padua, la quale ammette di essere ancora nervosa per le cattiverie che la tronista le ha detto e tra le due inizia l'ennesima discussione. Poi la dama si rivolge verso Carlo e gli dice che il suo è il comportamento più strano, perché continua a dimostrare di essere "sottone".

Si ritorna al trono over con Tiziana e Alberto: i due hanno deciso di uscire a cena un'ultima volta, perché il cavaliere non era ancora convinto di voler uscire dal programma con la dama. Perciò, aveva annunciato nell'ultima puntata del dating show di Canale 5 che dopo un'ultima uscita avrebbe preso la sua decisione. Alberto entra in studio ed è visivamente emozionato: ha deciso di scrivere una lettera alla sua dama, nella quale il cavaliere ripercorre le tappe della loro storia nel programma, ovviamente, con il suo solito tono scherzoso. Alla fine della lettera, Alberto le chiede di uscire insieme, se lei dovesse dire di no, uscirebbe comunque e nel frattempo inzizia a salutare tutti gli spettatori, gli opinionisti, Maria e, infine, fa entrare una rosa per la dama. Alla fine, in lacrime Tiziana gli dice di sì e i due decidono di uscire insieme! Finalmente, dopo diverse puntate di liti e incomprensioni, il programma fa riscoprire l'amore al suo pubblico.

