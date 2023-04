Uomini e Donne, Maria De Filippi a centro studio per il chiarimento tra Gianni Sperti e Armando Incarnato! [VIDEO

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Armando Incarnato si è seduto al centro studio per chiarire la sua posizione con Maria De Filippi e Gianni Sperti. Vediamo insieme cosa è successo.

A Uomini e Donne, oggi, è andato in onda il confronto tra Armando Incarnato, Gianni Sperti e Maria De Filippi al centro studio.

Uomini e Donne, Armando Incarnato a confronto con Gianni Sperti e Maria De Filippi

La puntata inizia con una sorpresa: Maria De Filippi chiede a Gianni Sperti di sedersi insieme al centro studio per chiarire con Armando Incarnato, che aveva abbandonato lo studio dopo che Aurora Tropea aveva accusato il cavaliere di aver partecipato a un provino per il GFVip, affermazione che l'aveva fatto infuriare e lasciare la trasmissione. La produzione manda in onda il dietro le quinte di quella puntata, in cui il cavaliere è in lacrime e sembra molto ferito da questi commenti. In studio i tre si siedono e Armando è già in lacrime, estremamente ferito per ciò di cui lo hanno accusato: vuole che Maria si informi perché non vuole che le dicerie di altri macchino la sua dignità, perché è sempre stato onesto. La conduttrice prova a farlo ragionare, ribadendo che si fida di lui e di ciò che dice. Anche Gianni ammette che non ha nulla contro di lui, ma è anche vero che il cavaliere molte volte in studio accusa le altre persone e che nel loro caso loro non devono ribattere.

Ma il cavaliere dichiara che le sue accuse sono sempre fondate, ma nella discussione si inserisce anche Aurora Tropea, con cui Armando si infuria, accusandola di essere cattiva nel dire queste bugie e insinua che ci sono diversi profili fake che nell'ultimo periodo sono stati creati e che lasciavano intendere che lui avesse un manager, esattamente l'accusa che gli muoveva Arurora. Alla fine della discussione, Gianni chiede ad Armando di stringergli la mano e gli chiede come unico favore di non nominare la sua vita privata in studio, perché loro due sono opinionista e un cavaliere del parterre e si scontreranno su questioni legate alle dinamiche del programma, non altro.

Il cavaliere, tuttavia, chiede ancora a Maria di chiamare chi di dovere per provare la verità. Questa richiesta provoca il fastidio dei due opinionisti, perché vedono questo gesto come un vero ricatto verso la conduttrice. Maria gli promette che lo farà, ma persino lei ammette di trovare il tutto esagerato. Anche TIna Cipollari rinfaccia l'atteggiamento al cavaliere, perché non è stato accusato di niente di grave e anzi questo suo modo di fare è veramente da superficiali.

Spazio poi al trono classico con Luca Daffrè: il tronista è uscito in esterna con tre corteggiatrici, Alice, Chiara e Alessandra. La prima esterna a essere mostrata è quella con Alice: i due ragazzi si divertono andando in giro in vespa e poi si siedono nel parco a chiacchierare e il tronista ammette di sentire una certa chimica con la corteggiatrice, come non gli capitava da un po'. Ma anche l'esterna con Alessandra è particolarmente riuscita, tanto che i due ragazzi si scambiano anche il primo bacio. Tuttavia, in studio, Alessandra non può non notare che Luca sta conoscendo ancora molte ragazze e soprattutto chiede al tronista qual è la leggerezza che lui ha ammesso di aver trovato con Alice e che con lei non c'è. Il tronista ammette che sebbene con Alessandra stia costruendo qualcosa, anche con Alice ha trovato un immediato feeling. La situazione non migliora quando il tronista alla fine accetta di ballare con Alice. Dopo un divertente siparietto di Tina alle prese con la distribuzione di uno dei prodotti degli sponsor che ha fatto esasperare la padrona di casa, proprio la conduttrice chiede a una delle corteggiatrici del tronista di scendere al centro studio: si tratta di Alessia, la ragazza con cui Luca era uscito nelle scorse puntate. A quanto pare i due hanno un amico in comune che si occupa di gestire alcune faccende riguardanti la corteggiatrice. Luca per correttezza ha raccontato tutto alla redazione, ma qualcosa delle parole di questo "manager" lo ha insospettito.

