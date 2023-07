Uomini e Donne, Tina Cipollari fuori dal programma? A svelare la verità è la diretta interessata!

Gossip TV

Tina Cipollari, storica opinionista di Uomini e Donne, potrebbe non tornare nella prossima edizione del dating show. A rispondere ai rumors è la diretta interessata: ecco cosa ha detto!

Manca sempre meno all'inizio della prossima stagione televisiva e, in vista delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi e appuntamento fisso del pomeriggio di Canale5, spuntano sempre più rumors sui possibili ritorni e/o addii di volti storici della trasmissione.

Uomini e Donne, Tina Cipollari non tornerà? Ecco cosa ha risposto la diretta interessata!

Tra il 28 e il 31 agosto riprenderanno le registrazioni di Uomini e Donne, dandoci l'opportunità di scoprire finalmente chi saranno i prossimi tronisti. Al di là di diverse ipotesi, infatti, che vorrebbero sul trono Carola Carpanelli, Carlo Alberto Mancini e diversi ex corteggiatori e corteggiatrici visti quest'anno, il pubblico spera di poter vedere dei volti nuovi e di potersi appassionare a storie con diversi protagonisti. Anche per il trono over ci sono diversi rumors sui ritorni di alcuni storici personaggi: in particolare, su Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri ci sono state diverse segnalazioni di frequentazioni con persone al di fuori del programma. Secondo i gossippari della rete, queste frequentazioni termineranno casulamente prima dell'inizio della trasmissione, in modo da permettere loro di tornare in tv.

E per quanto riguarda gli storici opinionisti? Gianni Sperti e Tina Cipollari? Se il primo sembra essere oramai una conferma, nel caso della seconda sono diventati sempre più insistenti le voci che la vogliono fuori dalla trasmissione. Alcuni rumors la vedevano già come prossima tronista, dati anche i precedenti dell'ultima edizione, dove Tina ha attirato l'attenzione di alcuni cavalieri. Se in quel caso a parlare era stato l'ex marito di Cipollari, Kikò, che svelava che l'avrebbe sostenuta se l'ex moglie avesse deciso di presentarsi nel ruolo di tronista, ora, a rivelare la verità ci pensa Tina CIpollari stessa.

La storica collaboratrice di Maria De Filippi è, infatti, intervenuta al Padova Pride Village e, in questa occasione, ha rivelato quanto segue:

"Se lascerò la trasmissione?Assolutamente no...Le voci sicuramente ci saranno, ma io non ho ancora ricevuto nessun avviso. Penso di esserci ancora..."

Perciò, i fan della Cipollari possono tirare un sospiro di sollievo: la loro beniamina sarà presente nel dating show anche per la prossima edizione, che ripartirà l'11 settembre 2023.

