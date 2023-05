Uomini e Donne, chi saranno i tronisti della prossima edizione?

Gossip TV

Uomini e Donne è appena terminato, ma c'è già fermento per la prossima edizione. Ma chi potrebbe sedere sul trono? Vediamolo insieme.

Questa edizione di Uomini e Donne si è appena conclusa, ma già i fan del programma si interrogano su chi potrebbero essere i tronisti della prossima stagione del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, chi saranno i nuovi tronisti? Ecco alcuni dei possibili candidati

Tra i nomi più papabili che potrebbero saltar fuori per il trono classico della prossima edizione di Uomini e Donne ci sono sicuramente alcuni volti che abbiamo imparato a conoscere in questa edizione: parliamo, ad esempio, di Alessio Campoli e di Alice Barisciani, entrambi ex corteggiatori e non scelte dei tronisti Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Non è insolito, infatti, che la redazione possa dare una seconda opportunità ai corteggiatori che non sono stati scelti, sia in veste di tronisti che di corteggiatori, perciò, entrambi i nomi sarebbero dei candidati ideali. In particolare, Campoli è stato molto apprezzato dal pubblico per la spontaneità dei modi e per la dolcezza con cui lui e Lavinia si sono salutati quando la tronista gli ha comunicato che non sarebbe stato lui la sua scelta.

Nel caso di Alice, tuttavia, in una recente intervista a Lorenzo Pugnaloni, la ragazza ha preferito mantenersi sul vago per un eventuale ritorno nel dating show, rispondendo che avrebbe avuto diverse considerazioni da fare prima di dire sì e che non aveva mai pensato di tornare nel programma. I telespettatori ricorderanno anche come Maria De Filippi le avesse offerto un lavoro nella redazione, dopo che aveva saputo che a causa dei continui spostamenti per le registrazioni la corteggiatrice aveva perso il lavoro. Un altro possibile candidato potrebbe essere anche Cristian Di Carlo, ex corteggiatore del trono di Nicole Santinelli: i fan ricorderanno come Cristian fosse stato apprezzato anche da Roberta Di Padua per l'onestà dei suoi sentimenti, ma che in seguito al bigliettino gate che aveva visto coinvolta la tronista e Andrea Foriglio aveva preferito lasciare il programma, perché sentiva di essere una non scelta già in partenza per la tronista.

Tra gli ex corteggiatori di Nicole c'è anche l'altro "finalista" al suo cuore, l'ortopedico Andrea Foriglio: nelle ultime interviste, aveva ammesso di essere stato molto deluso dalla scelta della tronista, perché riteneva che tra loro ci fosse qualcosa. Anche Andrea potrebbe essere un candidato papabile al trono, sebbene il suo atteggiamento a volte ritenuto "costruito" non abbia incuriosito o catturato particolarmente il pubblico. Per scoprire se qualcuna di queste previsioni si avvererà, non ci resta che attendere la fine di agosto, periodo in cui inizieranno di nuovo le registrazioni del programma.

