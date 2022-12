Uomini e Donne, Tina Cipollari protagonista di una gaffe imbarazzante: gelo in studio (VIDEO)

Gossip TV

Tina Cipollari commette un brutto scivolone durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo e il video.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, non sapendo di avere il microfono aperto, Tina Cipollari si è resa protagonista di un brutto scivolone nei confronti di Antonella, nuova dama del trono over giunta in studio per corteggiare Riccardo Guarnieri. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Tina Cipollari la combina grossa!

La frequentazione tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti sembra essere giunta alla fine. Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, il cavaliere pugliese ha dimostrato ancora una volta di essere confuso circa i propri sentimenti. Riccardo non ha dato valore alla visita che ha fatto alla romana insieme al suo adorato nipotino, cercando di sminuire un gesto che da Gloria è stato invece letto come una presa di posizione forte nel loro rapporto. In studio si è scatenato il putiferio e Gloria è scoppiata in lacrime, delusa da Riccardo e dal suo comportamento altalenante. La romana si è detta pronta a chiudere per sempre ma pochi credono che sarà veramente così, dato che è chiaro che si sia presa una stratosferica cotta per Guarnieri.

Nel frattempo, mentre Armando Incarnato ha fatto lo show contro Antonella Perini rischiano di sfiorare la rissa con Luca, per Riccardo è giunta una nuova dama. Vedendo scendere Antonella dalle scale e presentarsi al cavaliere pugliese con fare sicuro, Tina Cipollari si è lasciata scappare un commento allucinante, convinta che il suo microfono fosse spento.

“Ma è un uomo o una donna? Il mio microfono quando deve essere acceso, è spento. In questo momento, che ho detto una cosa che pensavo non si sentisse”.

Tina è stata ripresa bonariamente da Maria De Filippi e Antonella ha replicato con sarcasmo, ammettendo di non sentirsi offesa dall’osservazione della verace romana. Meno clementi, invece, i commenti del popolo di Twitter che ha accusato Cipollari di non avere il minimo tatto nei confronti delle persone, soprattutto le nuove arrivate, e ricordando che Uomini e Donne è stato teatro del primo trono dedicato ad una donna trans nella storia della tv italiana, Andrea Nicole Conte che ancora combatte contro gli insulti sul web.

