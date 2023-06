Uomini e Donne, Tina Cipollari dama del trono over? Ecco l'ultima indiscrezione

Gossip TV

Alcuni rumors vogliono che anche Tina Cipollari, volto storico di Uomini e Donne, potrebbe diventare una dama del trono over. Vediamo cosa sappiamo.

La prossima stagione di Uomini e Donne non prenderà avvio prima di metà settembre, con le prime registrazioni previste per fine agosto, ma si susseguono diversi rumors di alcune novità che potrebbero riguardare in particolare il trono over del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Tina Cipollari prossima dama del trono over?

Una delle ultime indiscrezioni sul web riporta che tra le prossime dame del trono over potrebbe essere anche un volto storico del programma: l'opinionista Tina Cipollari. La possibilità che anche Tina possa scendere in campo per farsi corteggiare si era brevemente palesata durante una delle puntate di questa stagione, quando un cavaliere del trono over, Ivan Di Stefano, aveva manifestato un certo interesse per l'opinionista, arrivando a omaggiarla con fiori e complimenti e scatenandone l'imbarazzo.

Il brevissimo flirt tra loro si era interrotto quando Ivan aveva deciso di corteggiare anche un'altra dama del parterre, Desdemona, portando Tina a troncare ogni possibile tentativo di approfondire una conoscenza tra loro. L'indiscrezione di Tina Cipollari come prossima dama del trono over è stata riportata da Blastin News, ma si tratta solo di una possibile voce, perché già in occasione della situazione con Ivan Di Stefano, l'opinionista sembrava aver chiarito di non essere affatto interessata a scendere in campo e farsi corteggiare.

Tra le varie ipotesi che potrebbero riguardare la nuova stagione del dating show c'è anche quella che, data la fine della pandemia, le registrazioni dei due roni e le puntate tornerebbero a essere separate, anche se unire trono classico e over ha permesso interessanti confronti e ha vivacizzato la situazione del programma. Si vociferava anche di appuntamenti in prima serata per il programma di Maria De Filippi, ma al momento non sono giunte conferme o smentite in tal senso.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne