Uomini e Donne, per la prossima edizione si torna alla vecchia formula per i troni classici e over?

Quali potrebbero essere le novità della prossima edizione di Uomini e Donne? Scopriamole insieme!

Manca ancora qualche mese prima che riprendano le registrazioni della prossima edizione di Uomini e Donne, ma i fan si chiedono quali potrebbero essere le novità in arrivo per l'edizione del dating show condotta da Maria De Filippi e che va in onda, dal lunedì al venerdì alle ore 14.45. su Canale5.

Uomini e Donne, quali saranno le novità per i troni classici e over

Mentre la conduttrice è impegnata con Temptation Island, che ripartirà dal 26 giugno con Filippo Bisciglia alla conduzione, sono aperti i casting per corteggiatori e tronisti della prossima edizione di Uomini e Donne, le cui registrazioni riprenderanno da fine agosto. Ma per la nuova edizione potrebbero esserci novità importanti riguardanti i troni classici e over?

Secono Lorenzo Pugnaloni, giornalista ed esperto delle trasmissioni della Fascino, dato che l'emergenza da covid19 è oramai conclusa, Maria De Filippi potrebbe pensare di ritornare alla vecchia formula per i troni. Infatti, in questi ultimi anni, le registrazioni di trono classico e over erano state accorpate, permettendo anche ai vari protagonisti di interagire - pensiamo alle scaramucce tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli o anche a come dame e cavalieri si sono spesso affezionati ai giovani tronisti che arrivavano sul trono -.

Queste dinamiche hanno vivacizzato certamente l'atmosfera dello studio, ma forse, con la fine della pandemia, Maria De Filippi potrebbe pensare di mantenere questa formula? Oppure, si potrebbe tornare alla vecchia maniera, con i due troni e le rispettive registrazioni separate.Certamente, un'altra innovazione potrebbe essere la rimozione del plexiglass che separano le varie postazioni - le mascherine sono state già abolite durante la primavera del programma - e magari far tornare il pubblico in studio in numero maggiore di quello consentito dalle regole della pandemia. Al momento queste sono solo possibili teorie e per scopire quale aspetto avrà il programma, dovremo aspettare settembre.

