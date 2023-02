Uomini e Donne, Tina Cipollari chiude la conoscenza con il cavaliere Ivan, delusa da lui [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Tina Cipollari sembrava intenzionata a conoscere Ivan, uno dei cavalieri del parterre che aveva dimostrato una certa attenzione per lei. Ma le cose non sono andate per il migliore dei modi. Vediamo insieme cosa è successo.

A Uomini e Donne, nella puntata di oggi, è stato mostrato il proseguimento del corteggiamento tra il cavaliere Ivan e Tina Cipollari, spazio anche al nuovo cavaliere giunto per conoscere Gemma Galgani e poi si passa al trono classico, con Nicole Santinelli e i suoi corteggiatori.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Ivan: una storia finita in partenza?

Tina Cipollari e Ivan si erano scambiati diversi sguardi e in una delle puntate della precedente settimana, Ivan le aveva anche rivolto diversi complimenti. Appena inizia la puntata, Maria De Filippi mostra che tra i due la conoscenza è proseguita nel dopo puntata: i due si sono parlati, hanno preso un tè insieme nel camerino dell'opinionista e si sono scambiati i numeri. In studio, però, la situazione non è delle migliori: Ivan e Tina Cipollari dovevano andare fuori per un aperitivo, ma quando l'opinionista scopre che dopo l'aperitivo, il cavaliere dovrebbe uscire a cena con Desdemona, altra dama che sta conoscendo, Cipollari decide di troncare tutto.

Per la donna, infatti, dato che non è una dama del programma, ma una figura esterna alle dinamiche del corteggiamento, se il cavaliere le ha chiesto il numero, quest'ultimo dovrebbe essere deciso a conoscere solo lei. E, dato che la situazione non è questa, allora per lei bisogna chiudere qui. Anche con Paola, altra dama con cui il cavaliere si stava conoscendo, qualcosa non è andato per il verso giusto, perché la dama aveva deciso di tirarsi indietro, dopo che aveva visto l'interesse di Ivan per Tina, ma il cavaliere non l'aveva più cercata neppure per chiudere la conoscenza, ma anche Ivan sottolinea che anche lui avrebbe potuto scrivergli. Alla fine della vicenda, anche Desdemona si tira indietro, perché ci sono state diverse frasi infelici del cavaliere che non l'hanno convinta.

Ancora spazio al trono over con Gemma Galgani, per la quale è arrivato un nuovo cavaliere pronto a conoscerla: si chiama Silvio ed è un fan del programma. Il nuovo corteggiatore ha seguito il dating show e i percorsi della dama ed è molto interessato a conoscerla, dato che apprezza sia la sua femminilità sia la sua emotività. Il cavaliere afferma di avere tanto tempo libero e che non vede l'ora di provare a corteggiare la dama, così Gemma convinta dal suo discorso, accetta di farlo restare e conoscerlo meglio.

Arriva il momento del trono classico con Nicole Santinelli e i suoi corteggiatori: la tronista è uscita in esterna con Cristian e il corteggiatore non ha potuto non esternare che sente già un certo fastidio per Andra Foriglio, l'altro corteggiatore della tronista. Nicole ammette di essere contenta di averlo portato in esterna per la seconda volta perché voleva provare a conoscerlo meglio, perché lo sente vero e per nulla costruito. In studio anche Gianni Sperti si è espresso a favore del corteggiatore, incoraggiando i due a proseguire la conoscenza. Nicole si rivolge, poi, ad Andrea Foriglio, verso il quale Roberta Di Padua aveva dimostrato un interesse. Il corteggiatore si era rivolto in privato alla dama del trono over per ribadire il suo interesse per Nicole, ma la tronista ammette di trovare fuori luogo che lui abbia dovuto ribadirlo, perché era stato già chiaro nella prima risposta. Entra poi anche Mattia, il terzo corteggiatore che la tronista sta conoscendo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne