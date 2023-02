Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli: volano stracci tra i due. Carola lascerà lo studio? [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, è stato mostrato un duro scontro tra Federico Nicotera e la sua corteggiatrice Carola Carpanelli. Vediamo insieme cosa è successo.

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, giovedì 16 febbraio, spazio a un possibile corteggiatore per Tina Cipollari e a un duro confronto nel trono classico tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Uomini e Donne, Federico Nicotera e Carola Carpanelli ai ferri corti: "Stai sempre a guardare cosa dicono i social"

La puntata inizia con un aggiornamento tra Ivan, cavaliere svizzero che sta conoscendo Desdemona e Paola, il quale però ammette di trovare particolarmente bella Tina Cipollari. L'opinionista resta spiazzata da questa confessione, soprattutto, quando la conduttrice Maria De Filippi la incita a ballare con lui. Dalla redazione la padrona di casa ha saputo che anche Tina ha lanciato diversi sguardi al cavaliere e così in studio si è creato un dibattito sull'imbarazzo dell'opinionista.

Spazio al trono classico con Federico Nicotera: il tronista nella scorsa puntata aveva deciso di non inseguire Carola Carpanelli, che aveva lasciato lo studio in lacrime perché secondo lei Federico non ha alcun interesse per lei e la tratta male. Il tronista romano aveva, però, cambiato idea e così aveva cercato Carola in giro per Roma, ma la corteggiatrice sembrava introvabile, tanto che Federico l'ha più volte chiamata con il numero della redazione. Quando la corteggiatrice ha risposto, è sembrata anche molto scocciata e gli ha risposto che era stanca del suo atteggiamento.

In studio, la corteggiatrice si è presentata ed è scoppiata l'ennesima lite: per Carola il tronista non fa altro che trattarla male, un'espressione che Federico non riesce a comprendere, perché l'ha sempre rincorsa e ha sempre cercato di capirla. Per il tronista Carpanelli è interessata solo a ciò che dicono di lei sui social, ma non è interessata a lui e di questo è convinto anche Gianni Sperti, il quale afferma che da ciò che lei dice è evidente che non c'è interesse. Federico scopre anche che la corteggiatrice non l'ha cercato se non una volta tra Natale e Capodanno, mentre lui si era informato su quando Carola avesse gli esami per poterle fare una sorpresa e un augurio di poterli superare. Tra i due volano parole dure e sembra davvero che Carpanelli sia sul punto di abbandonare il programma, dato che appare evidente che non riesce a fidarsi del tronista. Per tutti nello studio questo atteggiamento è in realtà una scusa perché lei non è davvero interessata al tronista e teme la scelta.

A questo punto interviene anche Maria De Filippi: per la conduttrice, Carola non ascolta davvero ciò che il tronista le dice, perché lui le sta ripetendo da tempo, anche in questa puntata, che ci tiene a lei. Ma la corteggiatrice sembra decisa ad andarsene, non rendendosi conto che Federico continua a cercare di trattenerla. Anche Alice Barisciani, l'altra corteggiatrice. è convinta che il tronista sia proiettato verso Carola, tanto che per tutta la puntata, preso dalla discussione con lei, a malapena le ha rivolto uno sguardo. La puntata si conclude con questo dubbio: cosa farà la corteggiatrice?

