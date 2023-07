Uomini e Donne, Tina Cipollari avrà un ruolo diverso nel programma? Parla l'ex marito Chicco Nalli

Gossip TV

Per la prossima stagione di Uomini e Donne Tina Cipollari potrebbe non essere più opinionista della trasmissione? Sulla questione ecco cosa ha dichiarato l'ex marito Chicco Nalli.

Uomini e Donne sarebbe ancora tale senza Tina Cipollari? Molti dei fan del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi sarebbero più che certi che senza la storica opinionista il programma non sarebbe lo stesso! Ma c'è davvero la possibilità che Tina Cipollari possa non tornare nella prossima stagione? O piuttosto per lei ci sarebbe un nuovo ruolo ad attenderla?

Uomini e Donne, Tina Cipollari non sarà più l'opinionista del programma? Ecco cosa ha dichiarato l'ex marito Chicco Nalli

Per rispondere a queste domande, dalle pagine del settimanale Nuovo è emersa un'intervista rilasciata da Chicco Nalli, in arte Kikò Nalli, il noto ex marito di Tina Cipollari. A lui, infatti, è stato chiesto cosa ne pensasse dell'eventualità che Tina Cipollari non sia più una delle opinioniste del dating show, ma potrebbe essere una delle troniste!

Sulla questione, Nalli si è dimostrato piuttosto vago, dichiarando di non sapere nulla della faccenda, ma affermando anche che sarebbe il primo a fare il tifo per la sua ex moglie qualora scegliesse di mettersi in gioco. L'ipotesi di un eventuale trono di Tina è emerso già durante la stagione 2022/2023, quando uno dei cavaliere del trono over, Ivan, ha ammesso di avere un certo interesse per Tina e di volerla corteggiare. La sua permanenza nel programma non era durata molto e a causa di diverse vicissitudini Ivan aveva abbandonato il programma, per iniziare un breve flirt con Gloria Nicoletti, ex di Riccardo Guarnieri, al di fuori della trasmissione.

Sull'eventualità che Tina diventi una delle prossime troniste, Chicco si è detto certo che, con il suo carattere e i suoi modi sempre schietti, farebbe certamente scappare molti dei suoi corteggiatori. Un'eventualità che lo divertirebbe molto:

"Mi ucciderei dalle risate per come farebbe impazzire i corteggiatori..."

Nonostante, il loro matrimonio sia finito da diversi anni, Nalli ha dichiarato che tra lui e l'ex moglie i rapporti sono più che cordiali e che c'è molta stima e affetto l'uno per l'altra e che sarà per sempre grato a Maria De Filippi e al programma per avergli permesso di conoscere Tina.

