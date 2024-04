Uomini e Donne, "Ti amo" di Mario a Ida con zero credibilità: Pierpaolo e Maria De Filippi lo deridono [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, su Canale5, Mario Cusitore ha deciso di dichiararsi a Ida Platano, ma nessuno riesce a credergli e persino Pierpaolo Siano, suo rivale, ironizza sulla dichiarazione con Maria De Filippi. Vediamo insieme cosa è successo!

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, inizia con un colpo di scena: Mario Cusitore si è dichiarato a Ida Platano. La sua confessione non viene presa sul serio da nessun, tanto che persino Pierpaolo Siano ironizza su di lui. Il trono over vede Mario Verona ancora incerto tra Milena e Ilenia, mentre Daniele Paudice è andato a recuperare Valery, dopo che la corteggiatrice aveva abbandonato il programma la scorsa puntata.

Uomini e Donne, Mario Cusitore dice a Ida Platano di amarla. Pierpaolo ironizza dichiarandosi a sua volta a Maria De Filippi [VIDEO]

Mentre prosegue la discussione tra alcuni protagonisti del trono over, la conduttrice Maria De Filippi fa rientrare in studio Ida Platano, che è sempre più confusa dal comportamento di Mario Cusitore. Lo speaker si è infatti allontanato di nuovo dallo studio, infuriato dalla vicinanza della tronista con Pierpaolo Siano. Quando anche Mario rientra in studio chiede di potersi sedere al centro studio e dichiara di essersi innamorato di Ida Platano. La tronista è stupita, ma non batte ciglio e anche se balla con il corteggiatore è evidente che non si fida di lui.

Dopo il ballo, Maria chiede a Pierpaolo se vuole aggiungere qualcosa e con ironia il corteggiatore si dichiara a lei, dimostrando di non aver per nulla creduto all'uscita clamorosa del rivale. Anche gli opinionisti non sono d'accordo sulla confessione di Mario, perché è esagerata e senza alcuna base. E persino Ida ammette di non fidarsi molto di queste parole, non dopo il suo comportamento. La discussione prosegue, con la tronista che non riesce a fidarsi delle parole del corteggiatore, mentre Mario accusa la tronista di non credere mai a nulla di quanto dice e che non intende neppure difenderlo dalle accuse.

Si passa al trono over con Cristiano e Giulia: la conduttrice annuncia che c'è una nuova corteggiatrice per lui, ma Cristiano rifiuta di farla entrare, tuttavia, Giulia non sembra più propensa a credere alle parole del cavaliere e dichiara che è delusa dal suo modo di agire e che non si fida più di lui. Ancora trono over e con un piccolo colpo di scena per il percorso di Mario: il cavaliere e Milena si sono baciati, ma la dama svela che Federico le ha lasciato il numero e dato che quando hanno ballato insieme il cavaliere più adulto le ha trasmesso molta serenità, vorrebbe provare ad approfondire il discorso con Federico. Le sue motivazioni non convincono Tina, ma neppure Mario. Il cavaliere, intanto, accetta di incontrare due nuove corteggiatrici scese per lui, ma alla fine decide di non conoscere nessuna delle due.

Uomini e Donne, Daniele e Valery a confronto: volano stracci tra i due in studio!

Si passa al trono classico con Daniele Paudice questa volta. Dopo che nella scorsa puntata Valery ha lasciato la trasmissione, perché il tronista non aveva mantenuto la sua parola di portarla in esterna, Daniele l'ha raggiunta in camerino e l'accusa di aver messo in dubbio la sua parola. Dopo un'accesa discussione, alla fine, Valery conferma di non voler tornare a corteggiare Paudice, perché è evidente che il suo interesse per lei è pari a zero.

La corteggiatrice ritorna in studio perché le è dispiaciuto essere andata via in maniera così brusca, però i due riprendono a litigare, perché Valery non ha cambiato idea su Daniele e per il tronista questo è grave, perché la sua accusa lo ferisce, dato che avrebbe voluto portarla in esterna il giorno dopo. Alla fine, i due fanno pace e ballano insieme.

Dopo il ballo, Maria De Filippi nota che Diego Tavassi si è avvicinato a Giulia e il cavaliere ammette che ha un interesse per lei e voleva solo parlarle. Cristiano non apprezza il suo modo di fare e i due litigano, ma il comportamento del primo non regge per nulla dopo che è stato sbugiardato dalla dama nella scorsa puntata. Volano stracci in studio tra i due cavalieri, mentre Giulia, pur continuando a confermare di non essere interessata a Diego, ha comunque dei dubbi su Cristiano e sulla sincerità del suo comportamento.

