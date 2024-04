Uomini e Donne, Giulia sbugiarda Cristiano: "Farfallone! Fai scenate per un ballo e poi dai il numero a un'altra" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, nel trono over Cristiano viene sbugiardato da Giulia e la dama gli dà apertamente del farfallone. Ecco cosa è successo!

Oggi, mercoledì 17 aprile, è andata in onda la nuova puntata di Uomini e Donne, su Canale5: si comincia con un'accesa discussione tra Ida Platano e Mario Cusitore, che lascia lo studio. Maria De Filippi interviene e difende Pierpaolo Siano dagli attacchi di Gianni. Turbolenze anche nel trono over, perché Cristiano ha deciso, all'insaputa di Giulia, la dama che sta conoscendo, di lasciare il numero a un'altra e viene così sbugiardato in studio!

Uomini e Donne, Maria De Filippi zittisce Gianni Sperti sul triangolo Mario-Ida-Pierpaolo

Mario attacca Ida perché la tronista aveva a disposizione una sola esterna e ha preferito portare in esterna Pierpaolo: il corteggiatore si sente ancora una volta sminuito e ritiene che questa è l'ennesima prova che Ida non ha interesse per lui. Mario ribadisce che si è stufato di questo suo atteggiamento, mentre Ida ribadisce che sta cercando di capire di chi fidarsi e che per ora è Pierpaolo che le dà più certezze. Nell'esterna con quest'ultimo, il corteggiatore le ha preparato una sorpresa: le ha scritto una romantica lettera e ha riempito lo studio di palloncini e cuori per il suo compleanno. Il corteggiatore poi arriva e i due trascorrono molto tempo seduti al centro studio ad abbracciarsi e a chiacchierare, avvicinandosi sempre di più.

In studio, Tina fa i complimenti a Pierpaolo perché questa sorpresa è stata molto commovente, poi il corteggiatore conferma di nuovo a Ida che non ha intenzione di tradire la sua fiducia e che non vuole più deluderla, perché vuole uscire con lei dalla trasmissione Mediaset. Ovviamente la discussione si accende perché Mario interviene e commenta che è sempre più chiaro che lui lì sta solo perdendo tempo e che "una femmina così non la vuole". Queste parole sconvolgono Ida e Pierpaolo attacca il rivale, dicendogli che non il suo comportamento è incommentabile e che non sta davvero corteggiando Ida. Lo speaker si alza infastidito e dice loro di ballare, perché se ne va furioso, dopo essersi tolto tutti i microfoni. Dopo il ballo, Maria De Filippi chiede di collegarsi con l'esterno e provare a convincere il corteggiatore a tornare in studio.

Gli opinionisti si dividono tra Gianni che difende Mario affermando che Pierpaolo ha comunque fatto errori anche lui nel percorso di corteggiamento. Mentre Tina ritiene che Mario abbia commesso l'ennesima sceneggiata e che voglia andar via solo perché ha già impegni a Napoli. Quando poi Gianni ammette che le liti tra Mario e Ida sono costruttive, Maria De Filippi lo stronca in pieno e fa notare che non ha alcun senso nel comportarsi così. Ora anche la conduttrice discute con Gianni e difende Pierpaolo, che a detta sua si è svegliato e sta corteggiando Ida come dovrebbe. La discussione prosegue ancora e nell'attesa che i due protagonisti del trono classico rientrino, la conduttrice chiama al centro studio alcuni protagonisti del trono over.

Uomini e Donne, Cristiano dopo aver scaricato Jasna, viene ripagato con la stessa moneta da Giulia

Al centro studio si siedono Marcello e Jessica e Cristiano e Giulia. Ed è da loro due che si inizia: a quanto pare, dopo aver scaricato Jasna per Giulia, il cavaliere e la dama hanno alcuni problemi. Giulia conferma di essere scesa per lui, ma che questo non vuol dire che lei non possa ballare con altri cavalieri, visto che le hanno chiesto di ballare. Maria De Filippi interviene e rivela alla dama che Cristiano ha lasciato il numero a Jessica. Questo doppio standard irrita Giulia e la dama dà apertamente del farfallone al cavaliere, raccontando anche che ha mandato un messaggio a Jasna, anche se ora non si sentono più.

Quando Giulia cita una frase di Jasna su di lui, Cristiano le dice di non ripetere le cose come un pappagallo. Il cavaliere poi ribadisce che lui sta seguendo un suo percorso personale e che ha chiesto a Jessica di uscire perché la trova una bella ragazza. A questo, Giulia lo smonta rinfacciandogli di credere di fare il tronista. Si intromette Diego e dichiara apertamente di essere interessato a Giulia e di volerla conoscere, ma la corteggiatrice ammette che era interessata a Cristiano e preferisce non conoscere nessuno, ma non vuole neppure più proseguire la conoscenza con Cristiano. Gianni consiglia a Giulia di non precludersi la conoscenza con altri e accusa il cavaliere di essere un farfallone, perché non ha solo espresso un parere positivo su Jessica, ma le ha anche lasciato il numero.

La conduttrice interroga quest'ultima e la dama ammette che Cristiano l'ha chiamata e quando ha saputo che era stata molto bene con Marcello si è lasciato andare a una battuta infelice. Jessica racconta che Cristiano l'ha chiamata non appena finita la registrazione e Giulia commenta che ora capisce perché il cavaliere, dato che lei non c'era, quando le ha raccontato della registrazione ha affermato che era andata benissimo. Alla fine, Giulia decide di ballare con Ernesto. Dopo il ballo, Cristiano chiede a Giulia di parlare fuori dallo studio, ma la corteggiatrice è irremovibile.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne