Uomini e Donne, Teresa Langella prossima alle nozze: l'addio al nubilato con le amiche e la sorella!

Manca sempre meno alle nozze dell'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella, che si è lasciata coccolare dalla sorella e dalle amiche con un bellissimo addio al nubilato!

Manca sempre meno alle nozze tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ex protagonisti di Uomini e Donne: la coppia si è conosciuta durante il percorso del trono classico nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e dopo alti e bassi è pronta a coronare il loro sogno d'amore. Come tutte le spose, anche per Teresa Langella è arrivata la festa del suo addio al nubilato, che ha trascorso con la sorella e le amiche.

Uomini e Donne, Teresa Langella pronta alle nozze: l'addio al nubilato con la sorella e le amiche

Teresa Langella e Andrea Dal Corso convoleranno a nozze il 14 settembre e, come spesso accade, gli sposi nelle settimane precedenti al matrimonio, festeggiano l'addio al loro celibato e nubilato insieme agli amici più cari. L'ex tronista del dating show di Canale5 ha documentato il suo addio al nubilato, organizzato per lei dalla sorella e dalle amiche, con un video sui social.

I festeggiamenti si sono tenuti ieri, domenica 28 luglio 2024, e la futura sposina ha festeggiato il suo bridal shower insieme alla sorella e alle amiche più strette. E non potevano ovviamente mancare tutti i gadget a tema per l'occasione, come prova anche il post che Teresa Langella ha condiviso sui social per ringraziare le sue amiche.

Non nascondendo l'emozione e l'entusiasmo, Teresa Langella ha così commentato il suo addio al nubilato su Instagram:

"L’addio al nubilato che non mi sarei mai aspettata! La felicità, sono i momenti condivisi con le persone che amo. E a dirla tutta, non mi sarei mai aspettata un addio al nubilato così: le persone giuste, nel “momento giusto”. Grazie sis mia, grazie amiche. Grazie per avermi fatta sentire davvero speciale e grazie per avermi dedicato il vostro tempo. Vi voglio bene"

Uomini e Donne, tutto sulle nozze tra Teresa Langella e Andrea dal Corso

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono una delle coppie del trono classico di Uomini e Donne più seguite e apprezzate dai fan del dating show di Canale5. Dopo l'emozionante avventura nel programma di Maria De Filippi, la coppia ha lasciato il programma insieme e a gennaio 2023 l'ex corteggiatore le si è proposto ricevendo un innamoratissimo sì. Inizialmente la cerimonia sarebbe dovuta avvenire i primi di maggio, ma qualche mese fa, la coppia ha annunciato che convoleranno a nozze il 14 settembre 2024.

Con delle storie su Instagram, Teresa Langella ha rivelato la data esatta del matrimonio, spiegando anche il perché del cambio di data:

" Adesso vi raccontiamo. Praticamente Andre ha voluto cambiare data, il giorno del matrimonio (ride, ndr). C’è stato un cambio, eravamo un po’ indecisi sul mese di maggio perché inizialmente era maggio, vi ricordate? Poi vabbè, è stato un po’ difficile anche con la location trovare una data in quel mese lì. Quindi abbiamo spostato tutto a settembre, il 14"

Dietro la scelta di posticipare la data a settembre c'è un motivo ben preciso, rivelato dall'ex tronista, e che è dipesa dalla mancata disponibilità della location nel mese di maggio. La coppia, infatti, aveva progettato di sposarsi in Costiera e l'ex tronista non ha nascosto il desiderio di avere anche Maria De Filippi alle nozze, vista l'importanza che ha avuto nel farli incontrare.

