Uomini e Donne, Teresa Cilia sbotta contro gli haters: "Zero valori, zero rispetto, siete l'esempio di chi non voglio essere"

L'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia si è lasciata andare a un amaro sfogo sui social dopo l'ennesimo attacco degli haters. Ecco cosa ha raccontato!

Teresa Cilia è stata una delle troniste di Uomini e Donne che sembrava aver trovato il vero amore nel dating show: dopo aver lasciato il programma con la sua scelta, il corteggiatore Salvatore Di Carlo, i due aveva preso parte a Temptation Island nel 2015 e poi erano convolati a nozze un anno dopo. Purtroppo, il matrimonio era terminato nel 2022 con un divorzio che aveva lasciato i fan molto dispiaciuti. Sui social, Teresa Cilia è molto seguita e spesso capita che sia vittima di polemiche e accuse da parte degli haters. L'ex tronista ha pubblicato qualche ora fa l'ennesimo screenshot con alcune parole poco gentili che le sono state rivolte dai soliti leoni da tastiera.

Uomini e Donne, Teresa Cilia risponde a tono agli haters: "Siete quello che non voglio diventare"

Non è certo la prima volta che Teresa Cilia è vittima di attacchi da parte degli haters, soprattutto, per via degli interventi estetici a cui si è sottoposta. in passato, l'ex tronista ha rivelato di aver subito degli interventi al seno, perché desiderava sentirsi più a suo agio con il suo corpo, ma le sue motivazioni non erano piaciute ai followers, tanto che non erano mancate le polemiche su chi considerava assurdo che avesse deciso di sottoporsi alla chirurgia estetica.

Di recente, Teresa Cilia ha pubblicato alcuni screenshot con le offese ricevute perché secondo alcuni haters sarebbe irriconoscibile dopo i ritocchi estetici a cui si è sottoposta. Alcuni avrebbero accusato Cilia di "aver cambiato identità" e di non essere più la stessa, ma l'ex tronista ha deciso di non restare in silenzio e di rispondere a tono alle critiche.

Pubblicando gli screenshot su Instagram, Teresa Cilia ha replicato che questo atteggiamento, soprattutto, da parte di altre donne era indifendibile e che queste stesse donne che esprimevano un giudizio così duro su di lei, erano poi quelle che si indignavano quando si verificavano episodi di violenza contro altre donne:

" Piuttosto di pensare se io abbia cambiato identità, io mi preoccuperei più del fatto che siete le stesse donne, che quando succede una disgrazia sul tema violenza, fate le paladine della giustizia, senza sapere che voi fate la stessa identica cosa. Zero valori, zero rispetto, per me siete solo l’esempio di quello che non voglio mai diventare"

Uomini e Donne, Teresa Cilia ribatte alle polemiche sollevate da Selvaggia Lucarelli contro le influencer

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato di recente una serie di stories nelle quali ha deciso di ridicolizzare diverse influencer ed ex volti dei reality accusati di ostentare le loro ricchezze e un lusso sfrenato, guadagnandosi così la fama di snob e privilegiati che oramai non possono più permettersi. Nel suo intervento, infatti, la giornalista ha ribadito che questa ostentazione è qualcosa che i followers non tollerano più.

Oltre che su Paola Turani, la giornalista ha avuto da ridire anche su altri ex protagonisti di reality e programmi tv, come Teresa Cilia. Un'accusa che l'ex influencer ha mal tollerato, tanto che ha deciso di replicare a tono alle offese ricevute dalla giornalista. Così, con una storia sui social, Teresa Cilia ha affermato:

"Ovviamente, che non mi paragonasse alle altre influencer, perché io non ho la governante e le pulizie di casa le faccio con le mie mani. E la beneficenza la faccio in silenzio, non per avere applausi"

