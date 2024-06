Uomini e Donne, Teresa Cilia nel mirino di Selvaggia Lucarelli! Ecco come ha reagito l'ex tronista!

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Teresa Cilia, è finita nel mirino di Selvaggia Lucarelli: per quale motivo? E, soprattutto, come ha reagito l'ex tronista? Scopriamolo insieme!

Selvaggia Lucarelli ha pubblicato di recente una serie di stories nelle quali ha deciso di ridicolizzare diverse influencer ed ex volti dei reality accusati di ostentare le loro ricchezze e un lusso sfrenato, guadagnandosi così la fama di snob e privilegiati che oramai non possono più permettersi. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle ha fatto della sua lotta agli influencer uno dei suoi cavalli di battaglia, iniziando con i Ferragnez, che sono diventati protagonisti anche del suo libro - Il vaso di pando: ascesa e caduta dei Ferragnez - ma che ora si è estesa a tutti coloro che mostrano di condurre una vita lussuosa, ignorando le condizioni in cui versano i loro stessi followers.

Selvaggia Lucarelli asfalta alcuni influencer nelle sue stories: tra loro anche Teresa Cilia di Uomini e Donne

Le influencer su cui Lucarelli ha avuto da ridire sono state, giusto per citarne qualcuna, Beatrice Valli - che si è resa protagonista qualche settimana fa di affermazioni imbarazzanti su quanto, per il suo lavoro, meritasse maggior successo e fama - ma anche la modella Paola Turani. Quest'ultima, in particolare, è stata colei che ha scatenato la nuova caccia all'influencer della giornalista: in un video postato nelle stories, infatti, Turani raccontava di "aver dimenticato nell'armadio la sua Gucci" una borsa da 3000 euro e passava diversi minuti a elogiare la bellezza dell'accessorio, raccontando nel dettagli degli outfit che voleva ricreare.

Quello che voleva essere un simpatico video è stato però considerato fuori luogo sia dal web sia da Selvaggia Lucarelli, che non ha perso tempo ad attaccare la modella. Nel suo intervento, infatti, la giornalista ha ribadito che questa ostentazione è qualcosa che i followers non tollerano più. Dopo il pandoro-gate, che ha dimostrato apertamente quanto la beneficenza e il lavoro da influencer non si possano praticare senza un adeguato controllo e, soprattutto, non debbano essere confusi, si è creata una crepa, un prima e un dopo che neppure le aziende riescono più a ignorare del tutto.

Ancora Lucarelli ha proseguito la sua arringa dichiarando che questa ostentazione del lusso inizia a mostrare "più criticità che vantaggi" e che le persone anche stanno iniziando a prendere le distanze da questo mondo. Oltre che su Paola Turani, la giornalista ha avuto da ridire anche su altri ex protagonisti di reality e programmi tv, come Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Teresa Cilia replica alle offese di Selvaggia Lucarelli

Volto storico del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, Teresa Cilia è stata tra le troniste più note delle passate edizioni della trasmissione. Siciliana di nascita, Teresa aveva deciso di partecipare al programma - che all'epoca si chiamava ancora Ragazzi e Ragazze - per trovare l'amore e sembrava che il suo lieto fine si fosse realizzato quando era uscita dalla trasmissione con Salvatore Di Carlo, con cui è convolata a nozze nel 2016.

Purtroppo, la coppia ha vissuto una forte crisi nel 2018 e, nonostante i tentativi di restare insieme, alla fine hanno preferito mettere fine al loro matrimonio, terminato ufficialmente nel 2022.

Di recente, l'influencer è stata protagonista degli attacchi di Selvaggia Lucarelli contro l'eccessiva ostentazione sui social di ricchezze e di privilegi. Un'accusa che l'ex influencer ha mal tollerato, tanto che ha deciso di replicare a tono alle offese ricevute dalla giornalista. Così, con una storia sui social, Teresa Cilia ha affermato:

"Ovviamente, che non mi paragonasse alle altre influencer, perché io non ho la governante e le pulizie di casa le faccio con le mie mani. E la beneficenza la faccio in silenzio, non per avere applausi"

