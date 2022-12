Uomini e Donne, Teresa Cilia rivela cosa ne ha fatto della sua fede nuziale

Gossip TV

Dopo la separazione da Salvatore Di Carlo, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Teresa Cilia ha confessato il nuovo uso che ha dato alla fede nuziale che si scambiò con il marito nel giorno delle nozze. Ecco cosa ha detto.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si erano conosciuti e innamorati a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Una storia sfociata in un matrimonio, sfortunatamente, finito pochi mesi fa.

Teresa Cilia svela il nuovo uso particolare della fede nuziale dopo il divorzio da Salvatore Di Carlo

I motivi per cui il matrimonio è giunto al termine sono da imputare ai numerosi tradimenti dell'ex corteggiatore. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, non ha nascosto di aver molto sofferto in passato a causa della natura fedrifraga del marito e che solo di recente è riuscita a risollevarsi dal dolore in cui era precipitata dopo la separazione.

Sempre molto attiva sui social, Teresa Cilia ha anche raccontato ai suoi followers il nuovo uso che ha ora la sua vecchia fede nuziale: ha, infatti, dichiarato di averla trasformata in un rosario, perché anche se legata a un momento della sua vita ormai terminato, si tratta comunque di un anello che è stato benedetto. Venderla era fuori discussione, perché avrebbe significato rinnegare tutto quello che c'è stato in precendenza:

"Quindi ho deciso di farla mia, di indossarla lo stesso nell'altra mano, ma comunque per me ha un valore adesso che mi ricorderà sempre del mio matrimonio, ovviamente, ma allo stesso tempo mi sono ancora una volta affidata a Gesù. Quindi ci ho fatto un rosario, ne sono contenta, l'ho presa l'altro ieri."

L'ex tronista ha affermato che è ben consapevole che la sua decisione potrebbe non essere apprezzata, né condivisa da tutti, ma lei ha scelto di vedere il bicchere mezzo pieno e non messo vuoto e di sfruttare tutto ciò che le è rimasto del matrimonio con Salvatore Di Carlo e farlo suo, per riappropriarsi di una storia che l'ha fatta molto soffrire e poter rinascere.

