Uomini e Donne: è guerra a distanza tra Teresa Cilia e Salvatore di Carlo, la rabbia dell'ex tronista

Volano stracci tra due ex volti del dating show di Uomini e Donne che dopo la scelta avvenuta del programma erano convolati a nozze.

E' guerra ormai tra Teresa Cilia e Salvatore di Carlo, i due ex volti del dating show di Uomini e Donne che nel 2015 si erano conosciuti nello studio di Maria De Filippi, convolando a nozze un anno dopo. Teresa e Salvatore erano tra le coppie più longevi e unite nate nel programma di Canale 5, ma la coppia ha annunciato di recente la rottura e sembra che per i due siciliani la storia sia finita nel peggiore dei modi, tra accuse e recriminazioni reciproche.

Uomini e Donne: Teresa Cilia e Salvatore di Carlo, l'ex corteggiatore ha parlato di aver fatto delle rinunce per lei, l'ex tronista ha replicato di non avergli mai impedito nulla, dichiarando: "Sono arrabbiata e dispiaciuta, è stato un colpo basso"

L'ex tronista siciliana ha di recente dichiarato che la storia con Salvatore è terminata dopo aver scoperto alcuni suoi messaggi, facendo quindi intendere un tradimento. L'ex corteggiatore che non ha mai replicato alle dichiarazioni dell'ex moglie ed è stato poi avvistato in compagnia di una nuova ragazza anche se ad oggi non ha ancora ufficializzato alcuna relazione. A sorprendere, tuttavia, sono state delle dichiarazioni di Di Carlo che ieri ha annunciato di essere tornato a lavorare come modello e che in passato ha dovuto rinunciare a molti lavori "per amore".

"Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni - ha scritto Salvatore su Instagram - A troppe proposte simili ho dovuto rinunciare negli anni per amore, per troppo tempo ho messo gli altri al primo posto, e adesso ho deciso che al primo posto metterò solo e sempre me stesso, i miei obbiettivi, quello che voglio!

Alle parole dell'ex corteggiatore, Teresa ha voluto replicare con un lungo post nel quale ha parlato di tanta rabbia e delusione nel sentire accuse completamente false:

"Il fatto che io sono una signora non vuol dire che un’altra persona può concedersi il lusso di dire cazz*te, ragazze queste sono tutte cazz*te! Nessuno gli ha mai impedito nulla, anzi, quello che pensava solo ed esclusivamente a giocare a calcio era lui, lui non ha mai pensato a fare queste cose! Se adesso la sua visione di vita è differente rispetto a quella di prima, perché magari un amore ti può vincolare per certi aspetti, ma prenditi le tue responsabilità!"

"Io ho cambiato tutta la mia vita, ma non perché prima ero innamorata e non lo facevo, io questo giochetto non lo faccio, io ho cambiato la mia vita perché ora sono una persona diversa, sono una persona sola e non devo dare conto e spiegazioni a nessuno. Quando sei sposata e fidanzata, questo è il mio pensiero, per forza di cose bisogna anche portare rispetto alla persona che si ha accanto (…) a 35 anni quando ti sposi prima di fare una scelta la condividi col tuo partner , adesso sono sola e sono rinata, però non rinnego il passato, non dico che prima per amore non facevo questo, prima per amore lo volevo io, mi sono comportata come volevo io. Io a Salvatore non ho mai impedito nulla!"

"Io non voglio fare una guerra attraverso i social, preferirei che se lui avesse qualche problema, invece di bloccarmi da Instagram e da tutti i social possibili e immaginabili, perché mi ha bloccata almeno da 3 mesi, io di Salvatore non so niente, se anche volessi mandargli un messaggio per dirgli ‘Aiuto’ io non lo posso fare perché sono completamente bloccata, dalla porta sei uscito tu, quindi come sei uscito ci rimani, detto questo se proprio devi dire qualcosa, parla con la verità, io ritengo di essere una signora e ne vado fiera, io quello che tu hai fatto non lo dirò mai perché non ho bisogno di denigrare te per brillare io, io brillo lo stesso da sola senza di te!"

"Sono molto arrabbiata, molto dispiaciuta, è stato davvero un colpo basso- ha concluso Teresa - nella vita a volte è meglio stare in silenzio perché dire la verità è scomodo (…) Spero che questo capitolo si chiuda, io continuo ad augurargli tutto il bene di questo mondo, io spero che lui trovi la felicità.."

