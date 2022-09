Gossip TV

Amore al capolinea per la coppia nata all'interno del dating show di Uomini e Donne nel 2015. Parla l'ex tronista siciliana.

È finita la lunga storia d’amore fra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, nata all'interno del dating show di Uomini e Donne. La coppia si era conosciuta negli studio Elios di Canale nel 2015, convolando a nozze un anno dopo. Una storia d'amore tra le più belle e longeve del programma che, a quanto pare, è giunta al capolinea.

Uomini e Donne, Teresa Cilia e la fine del matrimonio con Salvatore Di Carlo: "Sono stata malissimo, ho toccato il fondo"

Di recente Teresa, dopo le prime indiscrezioni sulla rottura, non ha smentito la notizia ma anzi ha ringraziato i follower per il loro sostegno. Nel suo profilo sono sparite anche le centinaia di foto che la ritraevano con il marito Salvatore che ha smesso anche di seguire.

I motivi per cui Teresa e Salvatore si sono detti addio, non sono stati ancora svelati ma, ciò che è chiaro, è che l'ex tronista abbia sofferto moltissimo. Dopo una foto postata dalla Cilia in cui è apparsa sorridente e in splendida forma accompagnata dall'eloquente frase: "Vi racconto una storia….Alla fine, lei ce la fa!", qualcuno ha puntato il dito nei confronti della coppia facendo presente che forse, al giorno d'oggi, si dimentica tutto un po' troppo facilmente.

A tal proposito, Teresa ha voluto replicare con queste parole:

"Ho letto alcuni messaggi. Alcuni mi sono piaciuti un po’ meno, alcuni un po’ di più. L’unica cosa che mi viene da dire, poi magari lo affronteremo più avanti il discorso, è che una persona non deve necessariamente quando sta male piangersi addosso. Io sono stata malissimo ma poi si arriva a toccare il fondo e quando poi tocchi il fondo devi comunque aggrapparsi a qualcosa. Sono convinta in base a quello che ho passato e ho vissuto che i problemi gravi della vita siano altri, penso che la salute sia alla base di tutto, senza quella non puoi fare nulla e quindi sempre forza e coraggio. Bisogna sempre rialzarsi, i dispiaceri ci sono nella vita, ce li abbiamo tutti, non sono l’unica, però diamo il giusto peso alle cose."

