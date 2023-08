Uomini e Donne, Teresa Cilia e la dolorosa confessione: "Corsa alla guardia medica e dolore invalidante"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Teresa Cilia, si è lasciata andare a una lunga confessione sulla sua malattia. Ecco cosa ha raccontato!

L'ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia, ha deciso di condividere con i fan alcuni aggiornamenti sul suo stato di salute, essendo stata per qualche tempo lontana dai social.

Uomini e Donne, Teresa Cilia si sfoga sui social: "Dolorosa situazione"

Cilia è stata sposata con l'ex corteggiatore Salvatore Di Carlo e, dalla separazione dal marito, conosciuto nel dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, è finita spesso al centro di critiche e commenti negativi per i diversi interventi chirurgici a cui si è sottoposta. In particolare, dopo l'operazione al seno, documentata con diverse stories e reel su Instagram, l'ex tronista ha dovuto affrontare le dure critiche di molti dei followers, i quali le si sono rivoltati contro, accusandola di aver avuto un atteggiamento sconsiderato e frivolo.

L'ex tronista è tornata, però, recentemente sui social per raccontare di soffrire di forti emicranie, così invalidanti da averla spinta a lasciare il precedente lavoro e portata alla guardia medica più volte nel corso di poche settimane:

"Eccomi qua. Scusate l'assenza, ma in realtà non sono stata molto bene. Ho avuto dei fortissimi attacchi di mal di testa, emicrania proprio...che non ve lo dico. Sono arrivata più volte in guardia medica per farmi fare la toradol e devo dire che ogni giorno puntualmente mi alzo così. Veramente chi non si soffre non può capire quanto può essere invalidante questa cosa. Sono stata davvero molto male. Fino a ieri avevo ancora mal di testa, oggi va un po' meglio, ma devo trovare una soluzione."

Teresa Cilia ha anche raccontato di aver saputo di una nuova terapia, che consisterebbe in diverse punture in varie zone del corpo e ha, perciò, chiesto se qualcuno dei followers ne avesse sentito parlare e potesse darle qualche info in più. L'ex tronista si è detta molto scoraggiata, dato che ha già provato diverse terapie e ha cambiato numerosi centri per la cura delle cefalee, senza riuscire a trovare una soluzione definitiva. L'emicrania di cui soffre la porta a essere sempre stanca, tanto che ammette di non riuscire a vivere la sua vita come dovrebbe:

"Credetemi, questo dolore non è una sciocchezza, ma è davvero invalidante. Non mi permette di vivere la mia vita in pieno, perché giustamente devo fare i conti anche sulle ore di sonno, se prendo sole, se prendo vento...Ovviamente, questa malattia è sottovalutata. Spesso mi chiedete del mio lavoro. Ecco, questo è uno dei tanti motivi, perché spesso, per forza di cose, mi dovevo assentare e giustamente è un problema."

Cilia si è anche scagliata contro lo Stato, totalmente assente per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la possibilità di fornire cure adeguate e a prezzi adeguati:

"Lo Stato in questo non c'è. Io pago 3 pillole 10 euro e in un mese ne servono tantissime. Più tutte le visite nei vari centri che ho girato, tutti i controlli che faccio ogni anno, che poi alla fine non servono a nulla...Nessuno del governo se ne occupa, leviamo questo leviamo quello, noi andiamo a togliere sempre. Non diamo mai una mano a chi veramente ha bisogno di una mano. Sono sconcertata"

