Uomini e Donne, Teresa Cilia perde le staffe per una domanda inopportuna. Cos'è successo?

L'ex volto di Uomini e Donne Teresa Cilia si è ritrovata a rispondere alle domande dei fan e una in particolare l'ha mandata su tutte le furie. Ecco cosa è successo.

L'ex volto di Uomini e Donne Teresa Cilia ha perso le staffe sui social dopo l'ennesima domanda fuoriluogo da parte di un'utente. L'ex tronista aveva raccontato ai suoi fan di una situazione molto dolorosa che aveva vissuto e qualcuno dei suoi followers ha pensato bene di fare una domanda inopportuna proprio su quell'argomento.

Uomini e Donne, Teresa Cilia e la domanda sui figli: "Perché dite queste cose?"

L'ex tronista ha lasciato il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi con Salvatore Di Carlo, sua scelta e che ha poi sposato. Tuttavia, oramai, i due hanno divorziato e hanno preso strade diverse. Sui social, l'ex tronista ha raccontato tutto della sua vita privata e condivide i suoi momenti più personali, rivelando anche della malattia che l'ha colpita, una forma aggressiva di tumore che l'ha colpita a 24 anni e in seguito al quale Teresa Cilia non potrà avere figli. Anche in altre occasioni, l'ex volto del dating show si è aperta con i fan sul dolore per questa condizione e che è in parte anche la motivazione che la spinge a restare single.

Si tratta, com'è giusto che sia, di un argomento per lei molto delicato e perciò non sorprende che abbia sbottato e perso le staffe quando per l'ennesima volta, sui social le hanno chiesto se fosse incinta. Una domanda davvero indelicata e inopportuna, derivata dal leggero aumento di peso dell'ex tronista. Stanca di queste domnde, Teresa Cilia si è sfogata sui social:

"Perché fate queste domande? Io dico a prescindere tutto, queste domande sono inopportune. A me non fai nulla, perché sorvolo, ma c'è gente a cui questa domanda fa molto male. Quindi, smettetela di fare sempre questa domanda. Se sei fidanzata, chiedi quando ti sposi. Se hai il primo figlio, chiedete quando fate il secondo. Sono domande che non si fanno. Non si fanno. Io mi sento bene con me stessa, ho messo qualche chilo ma mi sento bene."

