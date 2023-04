Uomini e Donne, Teresa Cilia contro le critiche degli haters: "Avete sempre da ridire?!"

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Teresa Cilia ha subito un intervento di mastoplastica additiva e alle critiche degli haters ha deciso di rispondere per le rime. Vediamo insieme cosa ha detto!

L'ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia ha deciso, in occasione del suo compleanno, di sottoporsi a un'operazione di chirurgia estetica: una mastoplastica addititva che ha provocato davvero molte critiche e polemiche.

Uomini e Donne, Teresa Cilia risponde alle critiche sull'intervento al seno

Dal dating show di Canale 5, Cilia era uscita insieme a Salvatore Di Carlo, da cui però si è separata qualche tempo fa: l'ex volto del programma condotto da Maria De Filippi ha rivelato che sarà molto difficile per lei rifarsi una vita, dal punto di vista sentimentale, a causa di alcune problematiche di cui ha scopoperto di soffrire e che potrebbero impedirle di diventare madre.

Negli ultimi mesi, l'ex tronista ha deciso di sottoporsi a un piccolo intervento al seno, una mastoplastica additiva, documentata con un lungo reel sul suo profilo Instagram. Il reel è stato oggetto di pesanti critiche, alle quali già in passato Cilia aveva risposto. La sua decisione di procedere con questo intervento è stata presa non certo a cuor leggero, ma dopo un attento esame, perch desiderava migliorare un punto del proprio corpo per il quale si è sempre sentita a disagio.

Teresa Cilia non si è mai sottratta alle critiche degli haters e, ai nuovi commenti negativi che le sono stati rivolti, ha deciso di rispondere con diverse stories dal suo profilo Instagram:

"Ho notato, leggendo qualche messaggio, proprio adesso, che vedendomi dopo l'intervento al seno, molte di voi si sorprendono. Come se non avessi fatto nulla. Io ho detto che non mi piace l'esagerazione. Moltre di voi, appena mi hanno vista, hanno detto 'sei cambiata, ti sei stravolta, super labbra'. Che non è così. Assolutissimamente. Però quello che non capisco e che mi dà un po' fastidio, ma non mi voglio giustificare, è che come la metti c'è sempre un problema. Se te lo rifai 'e perché te lo rifai'. Se non te lo rifai, lo stesso. Te lo fai piccolo ' e perché così piccolo', grande e ancora commenti. Ma dai, ragazze veramente..."

L'ex tronista ha proseguito il suo sfogo chiedendo alle sue fan di essee più elastiche e meno giudicanti, perché le scelte sul corpo di una donna appartengono a lei soltanto:

"Non riesco a capire perché avete sempre, di continuo qualcosa da ridire. Mi è stato detto che mi sono stravolta, ma non è così! Ma anche se fosse, dico, saranno anche fatti miei!"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne