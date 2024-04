Uomini e Donne, su Ilenia, la corteggiatrice di Mario Verona, spunta un retroscena: è amica di un noto ex vippone!

Gossip TV

La nuova corteggiatrice del cavaliere Mario Verona, Ilenia, apparsa oggi a Uomini e Donne, è amica di un noto ex vippone. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, martedì 16 aprile, in onda su Canale5, è tornata al centro studio Ilenia, nuova corteggiatrice del cavaliere del trono over Mario Verona. La ragazza era arrivata in una precedente registrazione e Mario aveva deciso di conoscerla, continuando al contempo anche la frequentazione con Milena.

Uomini e Donne, Ilenia, corteggiatrice di Mario Verona, è amica di un noto ex vippone

Ilenia, il cui cognome è Caccavale, non è però un volto completamente sconosciuto, visto che su di lei è spuntato un retroscena. Come svelato da Isa&Chia, infatti, la corteggiatrice ha amicizie con un personaggio del mondo della tv. Si tratta di un ex vippone molto noto e con il quale è apparsa in diversi scatti sui social.

Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo, protagonista della sesta edizione del GFVip: su di loro, vista la reciproca presenza sui social, si erano diffusi anche rumors di una possibile relazione, tra l'altro nel periodo in cui il vippone aveva provato a riallacciare i rapporti con Lulu Selassié, altra ex concorrente del reality di Canale5 e con cui aveva avuto una breve storia, terminata dopo poco tempo dalla fine del programma.

Intanto, Ilenia si è presentata nel dating show di Maria De Filippi per corteggiare Mario Verona e, stando a ciò che ha svelato in puntata, tra loro è già scattato un bacio. Tuttavia, la corteggiatrice ha come rivale in amore Milena, che è parsa molto più guardinga di lei e restia a lasciarsi andare al contatto fisico con il cavaliere, proprio a causa della sua tendenza a essere così superficiale.

Uomini e Donne, Ilenia è la nuova corteggiatrice di Mauro Verona

Prima di Ilenia, però, il cavaliere, come ha rivelato la stessa Milena, aveva già baciato altre corteggiatrici: dopo aver provato a frequentare Desireé, aveva deciso di chiudere con la dama, nonostante questa fosse molto presa da lui, e proseguire solo la conoscenza con Milena e Noemi, che aveva accettato di far restare nel programma, quando quest'ultima era scesa per conoscerla.

Milena era parsa alquanto perplessa, perché Noemi era molto più giovane di lei e aveva ammesso che, se Mario avesse continuato a corteggiarla, allora, lei avrebbe fatto un passo indietro. Nella scorsa puntata, il cavaliere aveva deciso di chiudere anche con Noemi e poi aveva accettato di conoscere Ilenia.

Sul web, i commenti per il suo atteggiamento molto libertino e all'apparenza superficiale si sprecano e alcuni utenti hanno avuto da ridire anche sulle dichiarazioni di Ilenia in puntata, apparsa ad alcuni troppo superficiale e accondiscendente.

