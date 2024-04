Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, oltre ad aver assistito alle liti tra i vari personaggi, Maura e Gianluca si sono dichiarati e hanno deciso di lasciare il programma insieme! Vediamo insieme cosa è successo!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne riparte dal trono over con una discussione tra Barbara De Santi e altri protagonisti del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Maura e Gianluca fanno emozionare il pubblico e i parterre uscendo insieme dal programma! Non mancano altre liti tra i vari protagonisti del trono over!

Uomini e Donne, Maura e Gianluca lasciano insieme il programma: "Vivimi senza paura" [VIDEO]

Barbara si intromette nella discussione tra Tina e Tiziana, chiedendo alla dama se dopo il ballo con Salvatore ha finalmente deciso se continuare a frequentarlo. La dama continua ad affermare che non ha ancora compreso, ma prima che la discussione si apra, Ernesto interviene e commenta che Barbara è molto bella oggi, ma il suo carattere rovina tutto. Ovviamente, la discussione si accende tra il cavaliere e la dama ed Ernesto arriva a dichiarare che nel parterre sta avendo difficoltà a confrontarsi con altre dame a causa dei continui tentativi di screditarlo da parte della dama.

Barbara non ritiene sia colpa sua, ma che in realtà dipende dalla mancanza di interesse del cavaliere per le altre dame. Questo però non basta e la discussione si accende con l'intervento di Cristina Tenuta che insulta Barbara e tra le due volano stracci, quando la dama rinfaccia alla De Santi di non essere un bell'esempio per i suoi alunni e che è lei la prima rifatta nello studio.

Maria De Filippi fa sedere al centro studio Maura e Gianluca: la dama racconta che sono due mesi che si frequentano e che il cavaliere ha abbattuto molte delle sue barriere, derivate dal precedente matrimonio con l'ex calciatore di Serie A Antonio Benarrivo. I due raccontano del loro corteggiamento e risulta evidente che hanno grande interesse e affinità e che Gianlunca l'ha corteggiata assiduamente. Il cavaliere ammette che a lui Maura piace parecchio, ma la definisce "pericolosa" per lui, che ha cercato di evitarla all'inizio perché sentiva di non poter controllare i suoi sentimenti per lei e che dopo il loro bacio è stata la fine per lui.

Il cavaliere è completamente cotto, come sottolinea anche Gianni Sperti e Gianluca non riesce a negarlo, ma teme di viversela senza paura. Maura chiede di uscire un attimo e poco dopo compare una torta per lui su cui è scritto: Vivimi senza paura. Il cavaliere è palesemente commosso e quando Maura rientra con dei palloncini sulle note dell'omonima canzone di Laura Pausini, lei e Gianluca si baciano appassionatamente in studio. Anche Tina commenta che con i suoi gesti ha reso subito chiaro il suo sentimento e che è così che si dimostra l'amore, lanciando una palese frecciatina a tutti i corteggiatori e alle dame del dating show.

Uomini e Donne, Aurora al centro dell'ennesima lite. Marcelo fa richiamare un'ex corteggiatrice!

Ancora spazio al trono over con Mario che sta conoscendo due dame, Milena e Ilenia: il cavaliere ammette di aver baciato Ilenia e di averlo detto immediatamente a Milena, quando è stato a cena con la dama. Maria De Filippi punge Mario e ironizza sul suo comportamento, svelando anche che c'è un cavaliere per conoscere Milena. Si chiama Sebastiano e si dimostra molto interessato a Milena, ma la dama preferisce non tenerlo e concentrarsi su Mario. Dopo l'uscita del corteggiatore, Ilenia interviene e chiede a Milena che se non è scattato il bacio forse dovrebbe farsi qualche domanda. Milena ribadisce che il bacio non è scattato perché lei non apprezza il modo di fare del cavaliere e che il bacio è scattato anche con le altre corteggiatrici. Inoltre, aggiunge di avere molto autocontrollo e che questa è una qualità che il cavaliere apprezza, stando a ciò che le ha detto. Alla fine, Mario decide di ballare e di portare a cena solo Milena.

Al centro studio si siedono Aurora e Federico: la dama e il cavaliere inizialmente avrebbero dovuto chiudere la conoscenza, ma poi hanno deciso di uscire insieme ancora per chiarire alcuni aspetti dell'ultima volta che sono stati al centro studio con Tiziana, con tanto di lite annessa. Ancora una volta, Aurora tronca la relazione con il cavaliere, affermando che tra loro manca la chimica che dovrebbe esserci in una coppia. Intervengono Ida Platano e Cristina Tenuta e criticano la dama, affermando che si tratta sempre dello stesso copione e che è evidente che a lei non è mai piaciuto Federico.

Tina interviene e consiglia alla dama di essere più sbrigativa, ma Aurora ribatte che il tempo che impiega a difendersi dalle loro accuse e non viene conteggiato.La discussione si accende anche tra Aurora e Ida e la dama lancia una frecciatina a Gemma Galgani, attirandola nella discussione e rinfacciandole di stare nel programma da anni senza concludere nulla. Anche Gianni dà ragione alla dama torinese e volano stracci tra lui e Aurora.

La conduttrice interrompe la discussione e fa sedere al centro studio Marcello Messina: il cavaliere ha chiesto di richiamare Jessica, che era scesa per conoscere Mario ed era stata scartata. La corteggiatrice non sapeva che cosa stesse succedendo e ha scoperto in studio che si trattava di Marcello che voleva conoscerla. Jessica è molto sorpresa, ma Marcello ammette di essere stato colpito dalla ragazza, nonostante la differenza d'età e che vorrebbe corteggiarla. Dopo un momento di perplessità, Jessica accetta il corteggiamento, dichiarando che per lei la differenza d'età non è un problema.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne