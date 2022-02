Uomini e Donne, Sossio Aruta tira in ballo Giorgio Manetti: la reazione di Gemma Galgani

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Sossio Aruta parla dello storico ex di Gemma Galgani.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, nuove conoscenze per Biagio Di Maro e Stefano. Dopo la strigliata di Gianni Sperti, Sara Zilli ha dato un’opportunità al cavaliere che è sceso per corteggiarla e si è trovata molto bene con lui. Mentre Ida e Alessandro fanno pace, Maria De Filippi accoglie in studio Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

Uomini e Donne: Sossi Aruta gela Gemma Galgani

Alessandro Vicinanza ammette di essere rimasto male per la scelta di Ida Platano di lasciare il numero ad Ottavio, consapevole che le critiche che riceve nello studio di Uomini e Donne potrebbero creare incomprensioni con la dama bresciana. Nonostante le ultime discussioni, Ida ammette di essere presa dal cavaliere partenopeo. Nel frattempo, Maria De Filippi fa entrare i cavalieri che stanno corteggiando Daniela e Sara. La prima non ha sentito una compatibilità necessaria per continuare la conoscenza, mentre Sara ha cambiato idea sull’iniziale impressione che ha avuto del cavaliere e si è trovata molto bene a cena con lui.

Dopo la delusione per la fine del rapporto con Gemma Galgani, Stefano riceve una sorpresa: due dame sono giunte a Uomini e Donne per conoscerlo e lui accetta di approfondire con entrambe. Anche per Biagio Di Maro c’è una nuova dama, Stella, che viene subito messa in guardia dal cavaliere partenopeo. Mentre Gemma Galgani punta Pier Paolo, Maria accoglie in studio Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

La coppia del Trono Over ha attraversato una bruttissima crisi pochi mesi fa, parlando della decisione di prendere una pausa dal rapporto dopo l’ennesima discussione. Nonostante le polemiche, Sossio e Ursula sono tornati insieme più forti di prima, tenendo unita la loro famiglia allargata. “Noi veniamo da un momento di crisi, dopo ci sono stati dei miglioramenti. Lui ha un caratterizzo un po’ particolare ma si sta ammorbidendo”, ha ammesso Ursula. L’ex cavaliere, invece, parla del film che ha fatto con Giorgio Manetti, gelando Gemma che non riesce a commentare.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.