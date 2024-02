Uomini e Donne, Sossio Aruta parla della fine della relazione con Ursula Bennardo: "Momento tristissimo della mia vita"

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, Sossio Aruta, ha rotto il silenzio sulla rottura con l'ex dama Ursula Bennardo, conosciuta nel dating show di Maria De Filippi nel 2018. La coppia insieme aveva partecipato anche alla prima edizione di Temptation Island Vip e sono poi diventati genitori di Bianca nata nel 2019.

Stando a quanto ha rivelato l'ex calciatore campano, ha parlato di una frattura con Ursula determinata da un'incompatibilità caratteriale che non sembrerebbe sanabile per la Bennardo:

Queste le parole di Ursula Bennardo che sui social, qualche giorno fa, ha annunciato la fine della storia con Sossio:

"Avrei voluto dirvelo personalmente, ma parlarne mi turba, così, preferisco scrivere: è da tanto che mi chiedete cosa ho, perché sono spenta e nell'ultimo periodo come mai non mi vedete più con Sossio. Dopo un lunghissimo periodo di crisi la nostra storia è giunta al termine e non ci sarà alcuna possibilità di riconciliazione (motivo per il quale posso dirvelo). Ringrazio chi aveva già capito ed ha avuto la delicatezza rispettando il mio momento, soprattutto, perché abbiamo una bambina e lei è e sarà sempre la mia priorità"