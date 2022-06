Uomini e Donne: Soraia Allam e Luca Salatino lontani, Federica Aversano ne approfitta

Gossip TV

Nuova dedica di Federica Aversano all’ex collega di Uomini e Donne, mentre Luca Salatino torna a Roma e non sembra aver intenzione di raggiungere tanto presto Soraia.

Se la storia d’amore tra Soraia Allam e Luca Salatino non convince i fan di Uomini e Donne, l’amicizia tra la corteggiatrice e l’ex collega Federica Aversano fa sognare. In barba all’opinione che il suo nuovo fidanzato ha di Federica, Soraia sembra più unita che mai con la bella partenopea.

Uomini e Donne, Federica e Soraia: amicizia alla luce del sole

Nello studio di Uomini e Donne si è creato un intreccio particolare, che ancora oggi potrebbe avere conseguenze più o meno negative su uno dei rapporti più discussi, quello tra Soraia Allam e il tronista Luca Salatino. Ben prima della scelta di Matteo Ranieri, infatti, Luca aveva confessato al mondo intero di tenere al collega come al suo più caro amico, avendo vissuto con lui molti momenti importanti durante la convivenza forzata, proprio mentre dietro le quinte nasceva un’amicizia speciale tra Soraia e Federica Aversano, corteggiatrice di Matteo.

Quando quest’ultimo ha scelto di lasciare Uomini e Donne con Valeria Cardone, tuttavia, Soraia si è schierata apertamente contro il tronista, facendo infuriare Luca che non avrebbe mai voluto vedere una delle sua corteggiatrici insultare il suo migliore amico. Questo quadrilatero infuocato è continuato anche fuori dallo studio, dal momento che Luca ha scelto Soraia, endosi protagonista di un colpo di scena in tema convivenza, e lei ha continuato a frequentare anche Federica. Al momento sembra che sia nato un giusto equilibro tra amore e amicizia, anche se non deve essere stato facile per Soraia che si trova nel mezzo.

Del resto, la bella corteggiatrice ha conosciuto meglio anche Matteo e Valeria, anche se non sembra aver del tutto cambiato idea, ed ha trascorso con loro una lunga serata per far felice Luca. Mentre il tronista romano torna a casa per adempiere al suo lavoro di chef e continuare gli allenamenti da pugile, Federica ne approfitta per fare una bella dedica a Soraia e i fan apprezzano, decisamente felici per questo rapporto speciale. Chissà se, visto quanto Federica è amata ancora ad oggi dal pubblico, Maria De Filippi accetterà di proporle il trono a settembre.

