Uomini e Donne, colpo di scena per Luca Salatino e Soraia Allam: dopo la scelta, è successo davvero!

Luca Salatino e Soraia Allam sembrano aver preso una decisione sulla convivenza dopo Uomini e Donne.

Da quando hanno lasciato insieme Uomini e Donne, dopo aver incuriosito i fan con strani movimenti social, Luca Salatino e Soraia Allam hanno tranquillizzato i fan, mostrandosi insieme più innamorati che mai. Nonostante il forte sentimento, il tronista romano e la corteggiatrice hanno preso una decisione spiazzante sul futuro.

Uomini e Donne, Luca e Soraia dicono no alla convivenza?

Dopo un lungo percorso a Uomini e Donne, costellato di momenti indimenticabili e gaffe che hanno fatto impazzire i telespettatori del dating show di Maria De Filippi, Luca Salatino ha scelto Soraia Allam. La corteggiatrice si è commossa moltissimo, certa che il romano avrebbe scelto la rivale Lilli Pugliese, ed è scoppiata in lacrime baciando Luca al centro dello studio prima di lasciare con lui il programma. Luca e Soraia si stanno vivendo da coppia pendolare, spostandosi tra Roma, dove vive il pugile-chef, e Como dove invece risiede la bella corteggiatrice.

Sembra che entrambi abbiano fatto le presentazioni ufficiali e abbiano sistemato i propri impegni per poter trascorrere insieme più giorni possibili, consolidando così la relazione appena sbocciata. A differenza di altri ex protagonisti del Trono Classico, tuttavia, secondo l'indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, Soraia e Luca non avrebbero alcuna intenzione di andare a convivere. La giovane coppia ha intenzione di prendere le cose con calma, senza pressioni di alcun genere, e senza stravolgere la propria vita prima di essere assolutamente certi di poter funzionare il futuro.

Del resto Soraia ha ammesso più volte, proprio a Uomini e Donne, di non vivere una vera relazione da anni, di sentirsi arrugginita e di voler comprendere nel profondo cosa vuole dire essere innamorati prima di aprire totalmente la porta. Sull’ultimo punto sembra che la corteggiatrice abbia lavorato in fretta, dato che poco dopo la fine del programma, si è resa conto che il suo sentimento forte per Luca altro non può essere che amore. Nel frattempo, Gemma Galgani è uscita con Giovanni ma le cose non sono andate benissimo, e sembra che per la coppia non vi sia futuro.

